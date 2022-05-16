بوتين يهدد بالرد على توسع حلف شمال الأطلسي في فنلندا والسويد

انطلق اليوم الاثنين اجتماع معاهدة الأمن الجماعي، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن منظمة معاهدة الأمن الجماعي تلعب دورا مهما للغاية في تحقيق الاستقرار في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي، معربا عن أمله في أن تزداد قدراتها ونفوذها.

مادة اعلانية

وهدد الرئيس الروسي بالرد على توسع حلف شمال الأطلسي في فنلندا والسويد، مشيرا إلى أن الاجتماع سيبحث العمليات في أوكرانيا ضمن اجتماع مغلق للمنظمة.

رئيس بيلاروسيا: منظمة الأمن الجماعي ضمانة لاستقرار دول المجموعة #العربية pic.twitter.com/wb0r8O4YvI — العربية (@AlArabiya) May 16, 2022

المعامل البيولوجية الأميركية

يأتي ذلك فيما أكد بوتين، أن المعامل البيولوجية الأميركية على الأراضي الأوكرانية كانت "تطور أسلحة بيولوجية بشكل أساسي".

وجاء ذلك في تصريح لبوتين خلال مشاركته في قمة "منظمة معاهدة الأمن الجماعي" بالعاصمة الروسية موسكو حيث تابع بوتين أن المهمة الرئيسية لهذه المعامل كانت "جمع المواد البيولوجية، ودراسة خصوصيات انتشار الفيروسات والأمراض الخطيرة لأغراضها الخاصة".

وتابع الرئيس: "لقد دققنا ناقوس الخطر منذ فترة طويلة بشأن الأنشطة البيولوجية للولايات المتحدة الأميركية في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي. وكما نعلم، فقد أنشأ (البنتاغون) عشرات المعامل والمراكز البيولوجية المتخصصة في منطقتنا المشتركة، وهم ليسوا منشغلين بأي حال من الأحوال بتطوير وتقديم المساعدات الطبية العملية لسكان هذه المناطق التي بدأوا فيها أنشطتهم".

وقال بوتين إن روسيا قد حصلت، في سياق العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا على أدلة موثقة على أن مكونات الأسلحة البيولوجية قد أنشئت بشكل أساسي "في مناطق مجاورة لحدودنا مباشرة".

ظروف استثنائية

وأكد رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، أن اجتماع منظمة الأمن الجماعي اليوم يجري في ظروف استثنائية.

وحمل رئيس بيلاروسيا أوكرانيا مسؤولية التوتر السياسي والحشد العسكري، متهما كييف بنقل الأسلحة ونشر مسيرات في أجواء بلاده، كما اتهم الغرب بشن حرب هجينة واسعة النطاق ضد موسكو ومينسك.

سنتعرض للدهس

وقال: "يجب مواجهة توسع الناتو وعلينا أن نكون موحدين وسنتعرض للدهس إذا تفرقنا".

ومن المقرر أن يعقد الرئيس الروسي اجتماعات ثنائية في إطار قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، مع رؤساء بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، وكازاخستان، قاسم جومارت، وقيرغيزستان صادر جاباروف.

وتستضيف موسكو، اليوم الاثنين، قمة لزعماء دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، حيث من المقرر أن يبحثوا تحسين إمكانات المنظمة في حفظ السلام التابعة للمنظمة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون العسكري بين أعضائها.