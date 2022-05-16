.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بوتين يهدد بالرد على توسع حلف شمال الأطلسي في فنلندا والسويد

  • الخط
اجتماع معاهدة الأمن الجماعي بحضور الرئيس بوتين
روسيا و أوكرانيا

بوتين يهدد بالرد على توسع حلف شمال الأطلسي في فنلندا والسويد

الرئيس الروسي: المعامل البيولوجية الأميركية في أوكرانيا كانت تطور أسلحة بيولوجية

العربية.نت - وكالات

نشر في: آخر تحديث:

انطلق اليوم الاثنين اجتماع معاهدة الأمن الجماعي، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن منظمة معاهدة الأمن الجماعي تلعب دورا مهما للغاية في تحقيق الاستقرار في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي، معربا عن أمله في أن تزداد قدراتها ونفوذها.

وهدد الرئيس الروسي بالرد على توسع حلف شمال الأطلسي في فنلندا والسويد، مشيرا إلى أن الاجتماع سيبحث العمليات في أوكرانيا ضمن اجتماع مغلق للمنظمة.

المعامل البيولوجية الأميركية

يأتي ذلك فيما أكد بوتين، أن المعامل البيولوجية الأميركية على الأراضي الأوكرانية كانت "تطور أسلحة بيولوجية بشكل أساسي".

وجاء ذلك في تصريح لبوتين خلال مشاركته في قمة "منظمة معاهدة الأمن الجماعي" بالعاصمة الروسية موسكو حيث تابع بوتين أن المهمة الرئيسية لهذه المعامل كانت "جمع المواد البيولوجية، ودراسة خصوصيات انتشار الفيروسات والأمراض الخطيرة لأغراضها الخاصة".

وتابع الرئيس: "لقد دققنا ناقوس الخطر منذ فترة طويلة بشأن الأنشطة البيولوجية للولايات المتحدة الأميركية في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي. وكما نعلم، فقد أنشأ (البنتاغون) عشرات المعامل والمراكز البيولوجية المتخصصة في منطقتنا المشتركة، وهم ليسوا منشغلين بأي حال من الأحوال بتطوير وتقديم المساعدات الطبية العملية لسكان هذه المناطق التي بدأوا فيها أنشطتهم".

وقال بوتين إن روسيا قد حصلت، في سياق العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا على أدلة موثقة على أن مكونات الأسلحة البيولوجية قد أنشئت بشكل أساسي "في مناطق مجاورة لحدودنا مباشرة".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

ظروف استثنائية

وأكد رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، أن اجتماع منظمة الأمن الجماعي اليوم يجري في ظروف استثنائية.

وحمل رئيس بيلاروسيا أوكرانيا مسؤولية التوتر السياسي والحشد العسكري، متهما كييف بنقل الأسلحة ونشر مسيرات في أجواء بلاده، كما اتهم الغرب بشن حرب هجينة واسعة النطاق ضد موسكو ومينسك.

سنتعرض للدهس

وقال: "يجب مواجهة توسع الناتو وعلينا أن نكون موحدين وسنتعرض للدهس إذا تفرقنا".

رئيس فنلندا يبلغ الكرملين قراره حول الناتو.. وبوتين "خطأ فادح" العرب والعالم روسيا و أوكرانيا رئيس فنلندا يبلغ الكرملين قراره حول الناتو.. وبوتين "خطأ فادح"

ومن المقرر أن يعقد الرئيس الروسي اجتماعات ثنائية في إطار قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، مع رؤساء بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، وكازاخستان، قاسم جومارت، وقيرغيزستان صادر جاباروف.

وتستضيف موسكو، اليوم الاثنين، قمة لزعماء دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، حيث من المقرر أن يبحثوا تحسين إمكانات المنظمة في حفظ السلام التابعة للمنظمة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون العسكري بين أعضائها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
عقبة تركيا أمام انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو.. لماذا؟ عقبة تركيا أمام انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو.. لماذا؟
اكتشف المزيد