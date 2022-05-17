الكرملين: لا يمكن عزل روسيا.. وواثقون من النصر

في وقت يستمر الغرب بالضغط على موسكو على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، أنه لا يمكن عزل بلاده سياسياً أو اقتصادياً أو إعلامياً أو دبلوماسياً وأن موسكو واثقة من انتصارها وتحقيق أهدافها.

وشدد بيسكوف على أنه "في عصرنا من المستحيل عزل سدس الأرض سياسياً أو اقتصادياً أو دبلوماسياً أو إعلامياً".

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كما أضاف حول العملية في أوكرانيا: "نحن على يقين من أننا سنفوز.. بوتين يعرف إلى أين يقود البلاد". وتابع: "نحن واثقون من أن كل شيء سيكون على ما يرام، ونحن على ثقة من أننا سنفوز، وسنحقق كل الأهداف".

تم "خداعهم"

كذلك لفت بيسكوف إلى أن "الشعب الأوكراني موهوب ومسالم ومرتبط بروسيا"، غير أنه تم "خداعهم" لفترة طويلة جداً، بحسب تعبيره.

ونوه إلى أن "أي حرب تنتهي بسلام، وسيكون هذا السلام هو السلام الذي يسمع فيه صوت روسيا".

كما أوضح أن موسكو حاولت إيصال صوتها ومطالبها إلى الغرب بخصوص مبادئ أمنية جديدة "لكنهم لم يستمعوا لنا حقاً"، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام روسية.