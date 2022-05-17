روسيا تنسحب من مجلس دول البلطيق.. وتطرد دبلوماسيَين

على خلفية التوترات بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أعلنت وزارة الخارجية الروسية الثلاثاء طرد دبلوماسيَين فنلنديَين من روسيا رداً على إجراء مماثل اتخذته هلسنكي، والانسحاب من أحد منتديات دول البلطيق.

وقالت الخارجية في بيان إن تم استدعاء السفير الفنلندي إلى السفارة الثلاثاء، حيث احتجت وزارة الخارجية الروسية بشدة على طرد موظفَين في السفارة الروسية في فنلندا.

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كما أضافت أنه "تم إبلاغ السفير بأنه رداً على الخطوة التي اتخذتها السلطات الفنلندية، قرر الجانب الروسي حظر إقامة موظفَين في السفارة الفنلندية"، وفق فرانس برس.

"يأتي بنتائج عكسية"

كذلك، أردفت أنها قررت مغادرة مجلس دول بحر البلطيق، معتبرة أن الدول الغربية "احتكرت هذا المجلس خدمة لأهدافها الظرفية"، وذلك "على حساب روسيا".

وكتبت: "نحن نعتبر وجود بلادنا في هذا المجلس غير مناسب ويأتي بنتائج عكسية"، لافتة إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أبلغ نظراءه بأن بلاده ستغادر هذه الهيئة.

يشار إلى أن مجلس دول بحر البلطيق، الذي يتخذ في ستوكهولم مقراً، كان أسس بمبادرة من الدنمارك وألمانيا في نهاية الحرب الباردة من أجل تعزيز الاستقرار والأمن، فضلاً عن التعاون الاقتصادي في كل أنحاء منطقة بحر البلطيق.

وقد أثارت العملية العسكرية الروسية التي انطلقت في أوكرانيا منذ 24 فبراير الفائت موجة من الإدانات الدولية، وأدت إلى فرض عقوبات ترافقت مع طرد الدول الغربية مئات الدبلوماسيين الروس.