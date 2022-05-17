مباحثات أميركية أوروبية حول إعادة إعمار أوكرانيا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الثلاثاء أنها ناقشت مع وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين دعم أوكرانيا على المدى القريب والبعيد مع حزمة إعادة الإعمار المقدمة من قبل المفوضية.

ووصفت فون دير لاين في تغريدة على تويتر التعاون بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات المفروضة على روسيا بأنه "نموذجي"، مشيرة إلى أن الجانبين سيواصلان التنسيق عن كثب.

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احتياجات أوكرانيا

من جهتها، قالت يلين إنها بحثت مع رئيسة المفوضية الأوروبية قضايا "محورية" تتعلق بأمن الطاقة واحتياجات أوكرانيا الاقتصادية.

وأضافت عبر تويتر أن المباحثات تركزت أيضا على "التنسيق المستمر لفرض مزيد من العقوبات على روسيا".

دعم غربي كبير

يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على أراضي أوكرانيا في 24 فبراير الفائت، اصطفت الدول الغربية بقوة إلى جانب كييف، داعمة إياها بالسلاح والعتاد والمساعدات الإنسانية أيضاً من أجل مواجهة الروس.

فيما فرض الغرب وفي مقدمتهم أميركا، عقوبات مؤلمة على الكرملين، طالت مختلف القطاعات والشركات والمصارف، فضلاً عن السياسيين الروس، والأثرياء المقربين من بوتين.