واشنطن تطلق "مرصد النزاعات" لجمع أدلة جرائم الحرب بأوكرانيا
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الثلاثاء إطلاق ما أسمته "مرصد النزاعات" لجمع وتحليل الأدلة حول جرائم الحرب في أوكرانيا.
وقالت في بيان إن المرصد الجديد سيوثق ويحلل الأدلة على "أفعال القوات الروسية" في أوكرانيا، مضيفة أن المرصد الجديد سيحلل أيضا معلومات الأقمار الصناعية ووسائل التواصل الاجتماعي لاستخدامها في آليات المساءلة.
كما أوضحت أن منصة عبر الإنترنت ستقوم بمشاركة وثائق المرصد علنا للمساعدة في "دحض جهود التضليل الروسية وتسليط الضوء على الانتهاكات".
في الأثناء، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الثلاثاء نشر فريق من 42 محققا وخبيرا في أوكرانيا للتحقيق في جرائم حرب ارتكبت خلال الحرب.
في المقابل، أعلنت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلا عن موقع وزارة العدل على الإنترنت أن مكتب المدعي العام الروسي طلب من المحكمة العليا اعتبار كتيبة آزوف الأوكرانية "منظمة إرهابية".
وأضافت الوكالة أن من المقرر أن تنظر المحكمة العليا الروسية القضية يوم 26 مايو أيار.
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