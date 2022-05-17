.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

واشنطن تطلق "مرصد النزاعات" لجمع أدلة جرائم الحرب بأوكرانيا

  • الخط
مقابر جماعية في منطقة بوتشا الاوكرانية - رويترز
مقابر جماعية في منطقة بوتشا الاوكرانية - رويترز

واشنطن تطلق "مرصد النزاعات" لجمع أدلة جرائم الحرب بأوكرانيا

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الثلاثاء إطلاق ما أسمته "مرصد النزاعات" لجمع وتحليل الأدلة حول جرائم الحرب في أوكرانيا.

هل ترغب بذاكرة قوية؟.. إليك 7 حيل فعّالة صحة هل ترغب بذاكرة قوية؟.. إليك 7 حيل فعّالة

وقالت في بيان إن المرصد الجديد سيوثق ويحلل الأدلة على "أفعال القوات الروسية" في أوكرانيا، مضيفة أن المرصد الجديد سيحلل أيضا معلومات الأقمار الصناعية ووسائل التواصل الاجتماعي لاستخدامها في آليات المساءلة.

كما أوضحت أن منصة عبر الإنترنت ستقوم بمشاركة وثائق المرصد علنا للمساعدة في "دحض جهود التضليل الروسية وتسليط الضوء على الانتهاكات".

في الأثناء، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الثلاثاء نشر فريق من 42 محققا وخبيرا في أوكرانيا للتحقيق في جرائم حرب ارتكبت خلال الحرب.

في المقابل، أعلنت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلا عن موقع وزارة العدل على الإنترنت أن مكتب المدعي العام الروسي طلب من المحكمة العليا اعتبار كتيبة آزوف الأوكرانية "منظمة إرهابية".

وأضافت الوكالة أن من المقرر أن تنظر المحكمة العليا الروسية القضية يوم 26 مايو أيار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
حرب أوكرانيا كشفت نقاط الضعف للجيش الروسي حرب أوكرانيا كشفت نقاط الضعف للجيش الروسي
اكتشف المزيد