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الخارجية الأوكرانية: هولندا ستزودنا بالمزيد من الأسلحة

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دميترو كوليبا (أرشيفية من فرانس برس)
روسيا و أوكرانيا

الخارجية الأوكرانية: هولندا ستزودنا بالمزيد من الأسلحة

دبي - العربية.نت

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أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الأربعاء، بعد لقائه وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونجرن، أنه سيتم تسليم المزيد من الأسلحة والمعدات الأخرى إلى بلاده، دون أن يذكر موعداً محدداً.

وقال كوليبا عبر حسابه في تويتر، إنه "ممتن لهولندا لقيادتها في تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا، وكذلك إعادة تأهيل الجنود الأوكرانيين الجرحى".

يأتي ذلك فيما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأربعاء، أن بروكسل تقترح "مساعدة مالية استثنائية" جديدة لأوكرانيا "تصل إلى 9 مليارات يورو في 2022".

ولم تعط أي تفاصيل إضافية حول الشكل الذي ستتخذه هذه المساعدة.

تكثيف شحنات الأسلحة

والثلاثاء، وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتكثيف شحنات الأسلحة إلى كييف "في الأيام والأسابيع المقبلة"، مؤكداً الالتزامات التي أعلنها نهاية أبريل.

كما قال قصر الإليزيه، إن رئيس البلاد "أكد أن شحنات الأسلحة من قبل فرنسا ستستمر وستكثف في الأيام والأسابيع المقبلة، وذلك بالإضافة إلى تسليم معدات إنسانية".

حتى نهاية 2022

يذكر أن تقديرات أميركية وأوروبية أيضاً، كانت رجحت أن تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي بدأت في 24 فبراير الماضي حتى نهاية عام 2022.

وقد حثت تلك العملية الغرب على الاصطفاف إلى جانب كييف ودعمها بالسلاح والعتاد والمساعدات الإنسانية والسياسية، فيما فرضت الدول الغربية آلاف العقوبات على موسكو، طالت العديد من القطاعات، فضلاً عن مئات السياسيين والنواب، والأثرياء الروس المقربين من الكرملين.

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