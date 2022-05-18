بريطانيا تفند سقوط ماريوبول.. "موسكو استعانت بشيشانيين"

فيما أطبقت القوات الروسية سيطرتها على مدينة ماريوبل جنوب شرقي أوكرانيا، بعد أسابيع من الحصار القاسي، فندت وزارة الدفاع البريطانية تلك العملية.

وأوضحت في تقرير استخباراتي، نشرت مقتطفات منه عبر حسابها على تويتر، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية استعانت بمساعدة شيشانية.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 18 May 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/EDgWj6lYbl — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 18, 2022

مادة اعلانية

آلاف المقاتلين الشيشان

فقد أكدت المخابرات البريطانية أن الروس استعانوا بآلاف المقاتلين الشيشان من أجل التغلب على المقاومة الأوكرانية الشرسة للمدينة، على مدى 10 أسابيع من الحصار.

كما أشارت إلى أن هؤلاء المقاتلين ضموا قوات من الحرس الوطني الشيشاني، فضلاً عن عناصر متطوعة.

وكان مصنع آزوفستال المترامي الأطراف في المدينة المدمرة، شهد أمس الثلاثاء خروج مئات المقاتلين الأوكرانيين، الذين ظلوا عالقين فيه لأسابيع، رافضين الاستسلام، على الرغم من إصابة العديد منهم، بحسب ما أكدت سابقاً كييف.

كما تم إجلاء آلاف المدنيين من المدينة المطلة على بحر آزوف، عبر مبادرات أممية، وعلى دفعات، خلال الأسابيع الماضية.

يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية، في 24 فبراير الماضي، شكلت ماريوبول هدفاً استراتيجياً للقوات الروسية، لاسيما أن السيطرة عليها تفتح طريقاً وممراً برياً بين الشرق الأوكراني والجنوب حيث شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إلى أراضيها عام 2014.