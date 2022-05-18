روسيا: سنبذل جهدنا لتحقيق نتيجة إيجابية في مباحثات النووي

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، اليوم الأربعاء، أن موسكو ستواصل فعل كل ما تستطيع من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في مباحثات فيينا المتعلقة ببرنامج إيران النووي.

ونقل حساب الخارجية الروسية على تويتر عن زخاروفا، دعوتها لجميع القوى للمساعدة في إنقاذ الاتفاق النووي، واستعادة توازن المصالح الذي بنيت عليه.

💬#Zakharova: We will continue to do all we can towards a positive outcome of the Vienna talks on Iran’s nuclear programme.



☝️ We urge all healthy forces to help save the #JCPOA and restore the calibrated balance of interests it is based on. pic.twitter.com/T6isvJHBcZ — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) May 18, 2022

مادة اعلانية

وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قال الأحد الماضي، إنه بحث مع نظرائه من بريطانيا وألمانيا وفرنسا جهود تحقيق العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي الإيراني.

في حين، نقلت صحيفة "طهران تايمز"، الاثنين، عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، قوله إنه يمكن التوصل لاتفاق قريبا في مفاوضات الاتفاق النووي، إذا تلقت إيران ردا مقبولا من الجانب الأميركي.

وأضاف أن هناك بعض المبادرات المطروحة، ومن المتفق عليه أن واشنطن سترد على الحلول المقترحة، مؤكداً: "إذا تلقينا الرد المطلوب من واشنطن، فيمكن التوصل إلى اتفاق قريبًا".

يذكر أن المفاوضات التي بدأت في فيينا بين طهران والقوى الكبرى قبل عام، من أجل إعادة إطلاق اتفاقية 2015، متوقفة منذ منتصف مارس، بعد أن طفت إلى السطح خلافات حول عدد من الملفات العالقة بلا حل، ومن ضمنها مسألة الحرس الثوري.