زاخاروفا: نعامل الأسرى الأوكران باحترام على عكس كييف

مع استسلام مئات المقاتلين الأوكران في مصنع آزوفستال بمدينة ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا للقوات الروسية التي سيطرت على المدينة الساحلية قبل أسابيع، أكدت روسيا أنها ستعاملهم وفقاً للقوانين.

وشددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، على أن قوات بلادها تعامل الأسرى الأوكرانيين باحترام، على عكس ما تتعامل به أوكرانيا مع الجنود الروس، وفق تعبيرها.

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تدمر المناطق المدنية

كما اتهمت القوات الأوكرانية بتدمير المناطق المدنية قبل مغادرتها، من أجل تزوير الحقائق، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

يشار إلى أن تلك التصريحات، أتت بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية خروج ما يقارب 1000 مقاتل من المصنع المترامي الأطراف، الذي تحول خلال الأسابيع الماضية إلى "أيقونة صمود"، بحسب كييف.

كبار القادة

فقد أوضحت الوزارة في بيان، أن 959 مسلحاً خرجوا من آزوفستال منذ يوم الاثنين الماضي، بينهم 80 مصاباً، فيما استسلم 694 مقاتلا خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما نقلت فرانس برس.

فيما أكد دينيس بوشلين، زعيم الانفصاليين الموالين للروس في دونيتسك، (شرقاً)، أن "كبار القادة في الجيش الأوكراني ما زالوا في المصنع الضخم".

وكان الغموض لف مصير هؤلاء المقاتلين الذين خرجوا، لاسيما أن أي اتفاق حول صفقة لتبادل الأسرى لم يكشف بعد بين موسكو وكييف.

يذكر أن القوات الروسية كانت بسطت قبل أسابيع سيطرتها الكاملة على مدينة ماريوبول، في ما عد أكبر انتصار لها منذ انطلاق معركتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي. لاسيما أن هذه السيطرة على المدينة تمنح موسكو هيمنة كاملة على ساحل بحر آزوف، وامتدادا متواصلا من الأراضي في شرق أوكرانيا وجنوبها.