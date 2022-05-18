هجوم حاد على رئيس وزراء إسرائيل.. "أنت مجرد رجل كلمات"

"بينيت يا جبان، بينيت يا كذاب".. بهذه الكلمات هتف مستوطنون إسرائيليون ضد رئيس الوزراء نفتالي بينيت خلال زيارته لعزاء في عائلة جندي إسرائيلي قتل باشتباكات في جنين شمال الضفة الغربية.

واصطفوا، الأربعاء، في مستوطنة "كيدا" بشمال الضفة الغربية، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

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فيما قال بئيري، نجل الجندي القتيل نعوم راز: "أنت مجرد رجل كلمات، صفر أفعال".

كما أضاف: "لا أعرف كيف تنظر إلى نفسك في المرآة، لقد دمرت فرصتك. نريد أن نرى شخصاً نؤمن به، أنت لا تستحق أن تكون في منزل والدي".

اليوم الثاني

إلى ذلك، أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الزيارة استغرقت نحو ساعة، وتمت قبل ساعة من الموعد المحدد لها لتفادي المستوطنين المتظاهرين، غير أنه مع ذلك فقد وصل المتظاهرون إلى المكان.

وهذا هو اليوم الثاني على التوالي الذي يزور فيه بينيت مستوطنات بالضفة الغربية، إذ زار، الثلاثاء، مستوطنة "إلكانا" بشمال الضفة الغربية.

يذكر أن نعوم راز كان قتل، الجمعة، خلال اشتباك مع مسلحين فلسطينيين في مخيم جنين بعد اقتحام قوات كبيرة من الجيش والشرطة الإسرائيلية للمخيم.