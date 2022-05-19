أول جندي روسي يحاكم بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا "يطلب الصفح"

طلب أول جندي روسي يحاكم بتهمة ارتكاب جريمة حرب في أوكرانيا منذ بداية الحرب الروسية "الصفح" اليوم الخميس من أرملة المدني الأوكراني الذي قُتل، كما أفادت صحافية في وكالة فرانس برس خلال جلسة استماع في محكمة في كييف.

وقال فاديم شيشيمارين (21 عاما) الذي أقر بذنبه في قتل رجل يبلغ 62 عاما في شمال شرق أوكرانيا في 28 شباط/فبراير مخاطبا أرملته كاترينا تشيليبوفا "أعلم أنك لن تكوني قادرة على مسامحتي لكنني أطلب منك الصفح".

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وبدأت المحاكمة الأولى لجندي روسي، الأربعاء، في كييف بتهمة ارتكاب جريمة حرب منذ دخول قوات موسكو إلى الأراضي الأوكرانية، وقد أقر الجندي المتهم بقتل مدني بأنه مذنب معترفا بكل الوقائع التي نسبت إليه.

وقال فاديم شيشيمارين (21 عاما) ردا على سؤال القاضي لمعرفة ما إذا كان يعترف "بدون تحفظ" بكل التهم بما يشمل تهمتي جريمة حرب والقتل العمد، رد الجندي بـ"نعم".

وكان شيشيمارين يقف وحيدا في حجرة زجاجية فيما مترجمته واقفة أمامه في قاعة صغيرة في محكمة مقاطعة سولوميانسكي في كييف، وفق ما نقلته "فرانس برس".

وبحسب الادعاء، كان هذا الجندي يقود وحدة صغيرة في فرقة دبابات عندما تعرضت قافلته لهجوم. وبعدها، سرق مع أربعة جنود آخرين سيارة. وأثناء قيادة السيارة المسروقة قرب بلدة تشوباخيفكا في منطقة سومي (شمال شرق)، صادفوا رجلا يبلغ 62 عاما كان يجر دراجته فيما كان يتكلم عبر الهاتف.

وبحسب القضاء الأوكراني فإن "أحد الجنود أمر المتهم بقتل المدني"، مشيرا إلى أن الرجل "قتل على الفور" على مسافة عشرات الأمتار من منزله.