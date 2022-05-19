إسرائيل تفعّل دفاعاتها الصاروخية بعد "خطأ" بالتعرف على هدف جوي

فعّلت القوات الإسرائيلية الدفاعات الصاروخية بعد خطأ في التعرف على هدف جوي في الجليل الأعلى شمالا بالقرب من الحدود مع لبنان.

الجيش الإسرائيلي قال إن القبة الحديدية أطلقت صواريخ اعتراض على طائرة بدون طيار بالخطأ، تبين لاحقا أنها إسرائيلية، ما دفعهم لتفجير الصواريخ في الجو دون إسقاطها.

مادة اعلانية

وشدد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي على عدم خرق أي قطعة جوية وصفها بـ"المعادية" المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان.

ووصف المتحدث أفيخاي أردعي، الموقف بأنه "حالة اعتيادية طبيعية في الجبهة الداخلية"، مشيرا إلى أن المجال الجوي لإسرائيل لم يتعرض لأي اختراق من "أي قطعة جوية معادية" من لبنان.

وكانت صحيفة "هآرتس" ذكرت في وقت سابق، أن أنظمة الدفاع بالجيش أسقطت طائرة مسيّرة أطلقت نحو إسرائيل، دون تحديد موقع الإطلاق.

وأدى ذلك أيضا إلى إطلاق صفارات الإنذار في أجزاء من شمال إسرائيل. وقال الجيش "بسبب خطأ في تحديد هدف، أطلق جنود الدفاع الجوي صواريخ اعتراضية، ونتيجة لذلك تم تفعيل حالة التأهب".

يشار إلى أن الحدود الشمالية لإسرائيل تشهد حالة من الهدوء بوجه عام منذ الحرب بين إسرائيل وميليشيات حزب الله اللبنانية عام 2006، فيما دأبت فصائل فلسطينية صغيرة على إطلاق النار بشكل متقطع على إسرائيل في الماضي.