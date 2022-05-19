تعليمات طالبان الجديدة: على مذيعات التلفزيون تغطية وجوههن 

أفادت شبكة "طلوع نيوز" في أفغانستان أن طالبان أصدرت تعليمات جديدة تطالب المذيعات في "مجموعة موبي"، بما في ذلك قناة "طلوع" التلفزيونية، تغطية وجوههن خلال تقديم الأخبار والبرامج على الهواء.

وتضم مجموعة "موبي" الإعلامية الأفغانية قنوات "طلوع" و"لمر" و"طلوع نيوز" و"فارسي 1" و"أرمان راديو" و"باربود للموسيقى" و"كابورا برودوكشن" و"راديو أركوزيا" و"اب دريا"، حسب إذاعة فردا الأميركية الناطقة بالفارسية.

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خرق التعليمات

وتأتي التعليمات الجديدة بعد أن حذر زعيم طالبان هبت الله آخوندزاده في تعليمات، تلاها المتحدث باسم وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، النساء من خرق التعليمات المتعلقة بتغطية الوجه، وهدد باستدعاء والديهن أو أقرب فرد في الأسرة، وزجّهن في السجن أو فصلهن من الوظائف الحكومية.

وبعد رد الفعل العالمي الواسع على أوامر طالبان بإلزام النساء الأفغانيات بارتداء النقاب في الأماكن العامة، وبعد وقت قصير، قال المتحدث باسم وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لحركة طالبان، يمكن السماح بما يسمى "الحجاب العربي"، و"الحجاب القروي الأفغاني".

على عكس الوعود الأولية التي قطعتها طالبان منذ عودتها إلى السلطة في أغسطس 2021، باحترام بعض حقوق المرأة، فقد حظرت الحركة النساء من معظم الوظائف الحكومية والتعليم الثانوي والسفر لأكثر من 70 كيلومترا دون "محرم".