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جونسون يبحث مع زيلينسكي دعم أوكرانيا عسكرياً

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من فرانس برس)
بوريس جونسون وفولوديمير زيلينسكي وسط كييف "أرشيفية"
روسيا و أوكرانيا

جونسون يبحث مع زيلينسكي دعم أوكرانيا عسكرياً

ضمن حزمة مساعدة قيمتها 1.3 مليار جنيه إسترليني

العربية.نت، وكالات

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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، إنه ناقش مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدعم الدفاعي لبلاده.

وأشار إلى أن ذلك الدعم يشمل صواريخ بعيدة المدى وطائرات مسيرة كجزء من حزمة مساعدات عسكرية إضافية لكييف بقيمة 1.3 مليار جنيه إسترليني.

وأضاف جونسون عبر "تويتر" أنه يجري بحث خيارات عاجلة لفتح طرق الإمداد البرية والبحرية أمام مخزون أوكرانيا من الحبوب.

وتابع أن مباحثاته مع زيلينسكي دارت أيضا حول كيفية إيقاف الضرر الاقتصادي العالمي الذي سببه الحصار الروسي لموانئ البحر الأسود.

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