جونسون يبحث مع زيلينسكي دعم أوكرانيا عسكرياً

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، إنه ناقش مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدعم الدفاعي لبلاده.

وأشار إلى أن ذلك الدعم يشمل صواريخ بعيدة المدى وطائرات مسيرة كجزء من حزمة مساعدات عسكرية إضافية لكييف بقيمة 1.3 مليار جنيه إسترليني.

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We also discussed how we can stem the global economic damage caused by Putin's reckless blockade of Black Sea ports.



We're looking urgently at options to open up critical sea and land supply routes for Ukrainian grain stocks. 3/4 — Boris Johnson (@BorisJohnson) May 19, 2022

وأضاف جونسون عبر "تويتر" أنه يجري بحث خيارات عاجلة لفتح طرق الإمداد البرية والبحرية أمام مخزون أوكرانيا من الحبوب.

وتابع أن مباحثاته مع زيلينسكي دارت أيضا حول كيفية إيقاف الضرر الاقتصادي العالمي الذي سببه الحصار الروسي لموانئ البحر الأسود.