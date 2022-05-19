عشية زيارة بايدن لجارتها الجنوبية.. بيونغ يونغ "جاهزة لإجراء تجربة نووية"
تحذر الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية منذ أسابيع من إمكان إجراء الاختبار النووي في أي وقت
أنهت كوريا الشمالية التحضيرات لتجربة نووية وهي تنتظر الوقت المناسب لإجرائها، على ما قال نائب كوري جنوبي، نقلا عن معلومات من وكالة التجسس في سيول.
ورغم موجة الإصابات الأخيرة بكوفيد-19 في كوريا الشمالية "انجزت التحضيرات لإجراء تجربة نووية وهم ينتظرون فقط الوقت المناسب" لتنفيذها، كما أوضح النائب ها تاي-كونغ للصحافة عشية زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن لكوريا الجنوبية.
وتظهر صور ملتقطة بواسطة الأقمار الاصطناعية أن كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربة نووية، وتحذر الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية منذ أسابيع من إمكان إجراء الاختبار في أي وقت.
ويصل بايدن إلى سيول الجمعة في إطار أول رحلة له إلى آسيا منذ توليه الرئاسة. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب حديثا يون سيوك-يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا. وستتناول محادثاتهم العلاقات التجارية، وزيادة المرونة في سلسلة التوريد العالمية، والمخاوف المتزايدة بشأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية، والانتشار المتفجر لـكوفيد-19 في ذلك البلد.
سيلتقي بايدن أيضا، أثناء وجوده في اليابان، بزملائه من قادة التحالف الإستراتيجي لدول منطقة المحيطين الهندي والهادئ، المعروف باسم "كواد" (الرباعية)، وهي مجموعة تضم أستراليا والهند واليابان.
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان الأربعاء "معلوماتنا تعكس احتمالا حقيقيا" لإجراء تجربة صاروخية نووية أو تجربة سلاح نووي تزامنا مع زيارة جو بايدن.
وأعلنت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي أولى الإصابات بكوفيد-19، وهي الآن تبلغ عن تسجيل مئات الآلاف من حالات "الحمى" يوميا.
ويعتقد خبراء أن تجربة نووية قد تساعد في صرف انتباه العامة عن الوباء.
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