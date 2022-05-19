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نائبة أوكرانية تتقدم بمسودة لتصنيف بوتين "مجرم حرب"

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(رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
روسيا و أوكرانيا

نائبة أوكرانية تتقدم بمسودة لتصنيف بوتين "مجرم حرب"

الادعاء الأوكراني يطلب السجن المؤبد لجندي روسي يُحاكم بتهمة ارتكاب جريمة حرب

العربية.نت، وكالات

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قالت وكالة الأنباء الأوكرانية، اليوم الخميس، إن مسودة قدمت لبرلمان البلاد تدعو لتصنيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجرم حرب.

وذكرت الوكالة أن النائبة يليزافيتا بوجوتسكا هي صاحبة المسودة التي لم تنشر حتى الآن.

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يأتي ذلك فيما طلبت النيابة الأوكرانية، الخميس، السجن المؤبد أي العقوبة القصوى، لجندي روسي يُحاكم بتهمة ارتكاب جريمة حرب في كييف، وذلك عبر قتل مدني أعزل أواخر فبراير، وفق ما أفاد صحافي في وكالة "فرانس برس".

وفي اليوم الثاني من المحاكمة، طلب المدعي من المحكمة إنزال "عقوبة الحرمان من الحرية مدى الحياة" بحقّ الجندي فاديم شيشيمارين البالغ 21 عامًا، وفق الصحافي الذي كان حاضرًا في القاعة.

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