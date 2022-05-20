أثينا تعلن عن "انتهاك غير مسبوق لمجالها الجوي" من جانب طائرتين تركيتين  

أعلنت وزارة الخارجية اليونانية الجمعة انها قامت "بتحرك احتجاجي" لدى تركيا اثر "انتهاك غير مسبوق للسيادة اليونانية من قبل طائرتين تركيتين مقاتلتين".

وجاء في بيان وزاري أنه بأمر من الوزير نيكوس ديندياس "قام الأمين العام للوزارة ثميستوكليس ديميريس بتحرك احتجاجي لدى السفير التركي في أثينا" بعد أن "دخلت طائرتان مقاتلتان تركيتان بشكل غير قانوني المجال الجوي اليوناني".

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واقتربت الطائرتان التركيتان من ميناء ألكسندروبوليس الواقع قرب الحدود اليونانية التركية في شمال شرق اليونان "على مسافة 2,5 ميل بحري"، بحسب النص.

ووصفت الوزارة هذا الأمر بأنه "تصعيد واضح للاستفزاز التركي" الذي "ينتهك القواعد الأساسية للقانون الدولي من خلال تقويض تماسك حلف شمال الأطلسي (الناتو) ويشكل تهديدا واضحا للاتحاد الأوروبي في وقت حرج".

وذكرت الوزارة ان ألكسندروبوليس هي "ميناء رئيسي لنقل قوات الناتو" قائلة إنها ستبلغ حلفاءها وشركاءها، الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة بشأن هذا الحادث.

وتعاني أثينا وأنقرة، الحليفتان ضمن الأطلسي، من علاقات متوترة، ساءت في السنوات الأخيرة بسبب محاولات التنقيب التركية في شرق البحر المتوسط.

وتندد أثينا باستمرار بجارتها بسبب انتهاك مقاتلات تركية لمجالها الجوي.