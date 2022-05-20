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4 جرحى في حادث طعن بالنرويج.. وتوقيف مشتبه به

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من موقع حادث الطعن
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4 جرحى في حادث طعن بالنرويج.. وتوقيف مشتبه به

الشرطة: هجمات طعن عشوائية في نوميدال بجنوب شرق البلاد وأحد المصابين في حالة حرجة

العربية.نت، رويترز

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قالت الشرطة المحلية، اليوم الجمعة، إن عدة أشخاص تعرضوا للطعن وأصيبوا في حادث مستمر في جنوب شرق النرويج.

وقالت الشرطة النرويجية إن 4 أشخاص على الأقل أصيبوا في هجمات طعن عشوائية في نوميدال بجنوب شرق البلاد، مضيفة أن أحد المصابين في حالة حرجة، وأن الحادث لا يزال مستمرا.

وقال مسؤولون إنه تم القبض على أحد المشتبه بهم في وقت لاحق.

وذكر متحدث باسم الشرطة لـ"رويترز": "يمكنني أن أؤكد أن الجاني تحت السيطرة".

وأوضحت الشرطة بعد بضع دقائق، على موقع "تويتر" أيضًا، أنها "تسيطر على الجاني المشتبه به"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

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وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام النرويجية عن شهود عيان، تم إرسال العديد من دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى الموقع، بالإضافة إلى ثلاث مروحيات طبية.

وذكرت وسائل الإعلام أن الهجوم وقع في وادٍ يسمى نوميدال في قرية نور.

وتقع هذه المنطقة في شمال كونغسبرغ، حيث قتل 5 أشخاص في هجوم بالقوس والسكين في أكتوبر الماضي. ارتكب الهجوم دنماركي يعاني من اضطرابات نفسية، بحسب خبراء، وتتم محاكمته منذ الخميس في النرويج.

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