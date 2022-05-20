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الجيش الروسي يعلن "تحريرا كاملا" لمجمع آزوفستال الصناعي في ماريوبول    

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من عمليات الإجلاء من مصنع آزوفستال
من عمليات الإجلاء من مصنع آزوفستال
روسيا و أوكرانيا

الجيش الروسي يعلن "تحريرا كاملا" لمجمع آزوفستال الصناعي في ماريوبول

المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية ايغور كوناشنكوف: "استسلمت المجموعة الاخيرة في آزوفستال والمؤلفة من 531 مقاتلا

موسكو - فرانس برس

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أكد الجيش الروسي الجمعة أنه "حرر بالكامل" مجمع آزوفستال الصناعي في مدينة ماريوبول الاستراتيجية بجنوب شرق أوكرانيا، وذلك بعد استسلام آخر الجنود الأوكرانيين الذين كانوا داخله.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية ايغور كوناشنكوف: "منذ 16 ايار/مايو، استسلم 2439 نازيا من (كتيبة) آزوف وجنود أوكرانيون محاصرون في المصنع. اليوم، 20 ايار/مايو، استسلمت المجموعة الاخيرة المؤلفة من 531 مقاتلا".

مصنع آزوفستال (أرشيفية من فرانس برس)
مصنع آزوفستال (أرشيفية من فرانس برس)

وفي وقت سابق،، قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن المقاتلين المتحصنين في مصنع آزوفستال تلقوا أوامر واضحة بإمكانية خروجهم وإنقاذ حياتهم.

فيما أعلن القائد العسكري الأوكراني دينيس بروكوبينكو، الجمعة، في رسالة عبر الفيديو، أن آخر الجنود الأوكرانيين المتحصنين في مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول، تلقوا أمرًا من كييف بأن "يتوقفوا عن الدفاع عن المدينة".

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وقال بروكوبينكو، وهو أحد قادة كتيبة آزوف، إحدى الوحدات الأوكرانية الموجودة في المصنع، إن "القيادة العسكرية العليا أعطت الأمر بإنقاذ حياة الجنود، والتوقف عن الدفاع عن المدينة".

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