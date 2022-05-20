تحالف "العيون الخمس" يدعم إجراءات أوكرانيا لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب

أعلن مسؤولون قضائيون في 5 دول غربية تشكّل ما يسمّى تحالف "العيون الخمس"، الخميس، أنهم يدعمون إجراءات اتخذتها أوكرانيا لمحاكمة مرتكبي جرائم حرب مرتبطة بالهجوم الروسي.

وقال وزراء العدل أو المدعون العامون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا في بيان إنهم "يدعمون" إجراءات اتخذتها المدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينيديكتوفا وتهدف إلى محاسبة المسؤولين عن "جرائم حرب ارتُكبت خلال الغزو الروسي".

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وفتحت أوكرانيا الآلاف من قضايا جرائم الحرب التي تقول كييف إن جنودا روسًا ارتكبوها منذ 24 شباط/فبراير، وبدأت المحاكمة الأولى هذا الأسبوع.

وقال المسؤولون القضائيون في الدول الخمس في بيانهم المشترك "نؤيد السعي إلى تحقيق العدالة من جانب أوكرانيا ومن خلال التحقيقات الدولية الأخرى، بما في ذلك في المحكمة الجنائية الدولية" وغيرها من الهيئات.

وكتبوا: "ندين معا تصرفات الحكومة الروسية وندعوها إلى وقف كل الانتهاكات للقانون الدولي، ووقف غزوها غير الشرعي، والتعاون في جهود تحقيق المساءلة".

وكان أول جندي روسي يُحاكم بتهمة ارتكاب جريمة حرب في أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي قد طلب "الصفح"، الخميس، من أرملة مدني أوكراني قُتِل خلال النزاع، وفق ما أفادت صحافية في وكالة فرانس برس خلال جلسة استماع بمحكمة في كييف.

وقال فاديم شيشيمارين (21 عاما) الذي أقر بذنبه في قتل رجل يبلغ 62 عاما في شمال شرق أوكرانيا في 28 شباط/فبراير مخاطبا أرملته كاترينا تشيليبوفا: "أعلم أنكِ لن تكوني قادرة على مسامحتي، لكنني أطلب منك الصفح".

ويحاكم ايضا جنديان روسيان آخران في أوكرانيا بتهمة ارتكاب جرائم ضد مدنيين، مع إطلاق كييف عملية قضائية متعلقة بفظائع مزعومة بعد نحو ثلاثة أشهر من الحرب.