الرئاسة الفلسطينية تستنكر قرار واشنطن رفع حركة كاخ الاسرائيلية من قوائم الإرهاب

أبدت الرئاسة الفلسطينية السبت استنكارها قرار وزارة الخارجية الأميركية إلغاء تصنيف حركة كاخ الإسرائيلية من قوائم منظمات الإرهاب الأجنبية بموافقة الكونغرس.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة دعوتها الإدارة الأميركية إلى شطب منظمة التحرير الفلسطينية من قوائم الإرهاب.

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واعتبرت الرئاسة قرار الكونغرس بمثابة "مكافأة" لنشطاء الحركة الإسرئيلية، كما أبدت استغرابها من توقيت القرار وأسبابه ودعت الإدارة الاميركية للتراجع عنه.

وأعلنت الخارجية الأميركية، الجمعة، شطب 5 تنظيمات من لائحة الإرهاب، وهي: منظمة إيتا الباسكية الانفصالية (إسبانية مسلحة)، وطائفة أوم شينريكيو اليابانية، وحركة كاخ اليهودية المتطرفة، والجماعة الإسلامية، المسؤولة عن اغتيال الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات، وجماعة مجلس شورى المجاهدين في أكناف بيت المقدس، التي نشطت في إسرائيل والأراضي الفلسطينية ومصر.