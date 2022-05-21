روسيا تحظر دخول 963 أميركيا بينهم بايدن وبلينكن

قالت روسيا اليوم السبت، إنها قررت حظر دخول 963 أميركياً إلى أراضيها بينهم الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ومدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز.

ولحظر السفر تأثير رمزي فقط لكنه يشكل جزءا من التدهور المستمر في علاقات روسيا مع الولايات المتحدة وحلفائها منذ غزوها أوكرانيا في 24 فبراير/شباط.

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زوجة رئيس الوزراء الكندي

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت أيضا حظر دخول الأراضي الروسية على كل من زوجة رئيس الوزراء الكندي صوفي ترودو، وقائد القوات الجوية الكندية إريك جان كيني و24 شخصا آخرين بينهم مسؤولون.

وجاء في بيان الوزارة اليوم السبت: "ردا على العقوبات المناهضة لروسيا التي أعلنتها السلطات الكندية، والتي لم تطل فقط ممثلي الدوائر القيادية والعسكرية والتجارية ولكن أيضا أقارب أولئك الذين وضعوا في القائمة السوداء.. تم حظر دخول فئة مماثلة من المواطنين الكنديين للأراضي الروسية".

ولفتت الوزارة إلى أن القائمة تضمنت كبار المسؤولين الكنديين وأقاربهم وأصدقائهم وكبار مديري المجمع الصناعي العسكري وصناعة بناء السفن، وقيادة القوات المسلحة.

وتشمل القائمة زوجة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو صوفي وقائد القوات الجوية الكندية اللفتنانت جنرال إريك جان كيني، وقائد البحرية الكندية نائب الأدميرال أنجوس إيان توبشي، وقائد الجيش الكندي اللفتنانت جنرال جوسلين بول وغيرهم.

وتابع البيان: "في المستقبل القريب، ستتبع إجراءات مضادة جديدة ردا على الأعمال العدائية لنظام جاستن ترودو الحاكم في كندا، الذي تبنى كراهية متشددة ضد روسيا وسيتم الإعلان عنها".