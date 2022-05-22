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إسرائيل: اشتباه بمصاب ثانٍ بجدري القردة لقادم من أوروبا

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جدري القرود جدري القردة

إسرائيل: اشتباه بمصاب ثانٍ بجدري القردة لقادم من أوروبا

دبي - العربية.نت

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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، الاشتباه في إصابة إسرائيلي آخر بمرض جدري القرود. وعاد المصاب المحتمل من رحلة إلى أوروبا الغربية، ويجري حاليا اختباره للكشف عن جدري القردة، وفق ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية.

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يشار إلى ظهور أول حالة في إسرائيل يوم الجمعة الماضي لرجل عاد أيضا من رحلة إلى أوروبا الغربية. وقال متحدث باسم مستشفى إيخيلوف في تل أبيب لوكالة فرانس برس، إنه تأكدت إصابة رجل يبلغ 30 عاما بجدري القردة بعد عودته مؤخرا من أوروبا الغربية حاملا أعراض المرض.

خالط شخصاً مصاباً

وكانت وزارة الصحة قد أفادت، الجمعة، بأن الرجل خالط شخصا مصابا بجدري القردة في الخارج، مشيرة إلى أنه تم أخذ عينة لفحصها ووضع في الحجر في مستشفى إيخيلوف وأعراض إصابته خفيفة.

ورُصدت في الأسابيع الأخيرة حالات إصابة في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا والسويد وكذلك في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، مما أثار مخاوف من احتمال انتشار الفيروس.

أعراض الفيروس

وتشمل أعراض المرض النادر الحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد اللمفاوية والقشعريرة والإرهاق وطفحا جلديا يشبه جدري الماء على اليدين والوجه.

ويمكن أن ينتقل الفيروس من خلال ملامسة البثور الجلدية أو لعاب شخص مصاب، وكذلك من خلال المخالطة والاستعمال المشترك للفراش أو المناشف.

ويشفى المصابون بجدري القردة بعد أسبوعين إلى أربعة أسابيع عادة، وفق منظمة الصحة العالم

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