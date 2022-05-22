الدفاع الروسية: دمرنا نظاماً مضاداً للدرون في ميكولايف
في اليوم الـ 88 من العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها قصفت القوات الأوكرانية جوا وبالمدفعية في الشرق والجنوب، مستهدفة مراكز القيادة والجنود ومستودعات الذخيرة.
وقال الميجر جنرال إيجور كوناشينكوف، المتحدث باسم الوزارة، اليوم الأحد، إن صواريخ أُطلقت من الجو أصابت ثلاث نقاط قيادة و13 منطقة تحتشد فيها قوات ومعدات عسكرية أوكرانية، إضافة إلى أربعة مستودعات للذخيرة في دونباس.
نظام مضاد للدرون
كما أضاف أن الصواريخ أصابت نظاما متنقلا مضادا للطائرات المُسيرة قرب هانيفكا على بعد حوالي 100 كيلومتر شمال شرقي مدينة ميكولايف بجنوب أوكرانيا.
وتابع "الصواريخ والمدفعية أصابت 583 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية و41 نقطة مراقبة و76 وحدة مدفعية وهاون (مورتر) في مواقع إطلاق النار بينها ثلاث بطاريات جراد إضافة إلى محطة بوكوفيل للحرب الإلكترونية الأوكرانية بالقرب من هانيفكا في منطقة ميكولايف، بحسب ما نقلت رويترز".
إلى ذلك، أشار إلى أن بلاده دمرت منذ بداية العملية العسكرية في 24 فبراير ، 174 طائرة و125 مروحية هليكوبتر و977 طائرة مُسيرة و317 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات و3198 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى و408 قاذفات صواريخ متعددة.
يذكر أنه منذ انسحابها من محيط العاصمة كييف في مارس الماضي، أطلقت موسكو المرحلة الثانية من عمليتها العسكرية، التي وصفتها بالمهمة، في الشرق والجنوب الأوكراني.
وقد كثفت ضرباتها بهدف السيطرة على إقليم دونباس، الذي يمثل أهمية كبرى للروس، لاسيما أن السيطرة عليه بالكامل، خصوصا بعد إحكام قبضتهم على مدينة ماريوبول في جنوب شرقي البلاد، سيفتح الطريق البري بشكل سهل بين الشرق وشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إلى أراضيها في 2014.
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