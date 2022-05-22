رئيسة البرلمان الأوروبي منزعجة بسبب تصرف إسرائيلي

عبرت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، اليوم الأحد، عن أسفها لقرار إسرائيل رفض السماح بدخول رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات الفلسطينية مانو بينيدا.

وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي عبر حسابها على تويتر، إنها ستناقش هذه القضية مباشرة مع السلطات المعنية، دون تحديد هذه السلطات.

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كما أكدت ميتسولا أن احترام البرلمان الأوروبي وأعضائه "أمر جوهري لعلاقات جيدة".

ونشر بينيدا، المعروف بانتقاداته لإسرائيل، عبر حسابه على تويتر، اليوم الأحد، خطابا رسميا من الخارجية الإسرائيلية، يحمل تاريخ 19 من الشهر الجاري، يفيد بعدم الموافقة على دخول الوفد المكلف بالعلاقات مع الفلسطينيين بقيادته، معلنا من جانبه إلغاء الزيارة.

وكان بينيدا قد دعا الاتحاد الأوروبي "للانتقال من مرحلة الأقوال إلى الأفعال"، في معرض إدانته لمقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة الشهر الجاري برصاص القوات الإسرائيلية، والذي وصفه بأنه تم "بدم بارد".

وتزور اليوم رئيسة البرلمان الأوروبي إسرائيل والضفة الغربية حتى يوم الثلاثاء، لإجراء محادثات مع كبار القادة الإسرائيليين والفلسطينيين، وفقا لسفارة الاتحاد الأوروبي في تل أبيب.

وهذه الزيارة الأولى لها إلى إسرائيل منذ أن أصبحت رئيسة للبرلمان الأوروبي في وقت سابق من هذا العام.