رداً للجميل.. زيلينسكي يتعهد بمنح البولنديين نفس حقوق الأوكرانيين

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أثناء زيارة نظيره البولندي آندريه دودا إلى كييف أن المواطنين البولنديين في أوكرانيا سيُمنحون نفس الحقوق التي يحصل عليها اللاجئون الأوكرانيون في بولندا حاليا، وذلك رداً للجميل الذي قدمته وارسو.

كما قال نائب من الحزب الحاكم في أوكرانيا في وقت سابق اليوم، إن زيلينسكي أعلن قرب طرح تشريع برلماني لمنح المواطنين البولنديين "وضعا قانونيا خاصا" في أوكرانيا.

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ومنحت بولندا الحق في العيش والعمل والمطالبة بمدفوعات الضمان الاجتماعي لأكثر من ثلاثة ملايين لاجئ أوكراني فروا من الحرب الروسية لبلادهم.

هذا وسجلت السلطات البولندية دخول أكثر من 3.5 مليون لاجئ من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية على الجارة الغربية، وفقاً لما كتبته هيئة حماية الحدود البولندية عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، أمس السبت.

يذكر أن وارسو كانت قد مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، وخدمات اجتماعية أخرى.