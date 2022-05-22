موسكو: الكرة في ملعب كييف لاستئناف محادثات السلام

بعد تعثر المفاوضات بين موسكو وكييف، أكد فلاديمير ميدينسكي مساعد الرئاسة الروسية اليوم الأحد، أن روسيا مستعدة لمواصلة المحادثات مع أوكرانيا التي جمدت بمبادرة من كييف.

وأوضح في مقابلة تلفزيونية مع قناة ONT البيلاروسية، أن الكرة في ملعب أوكرانيا لاستئناف محادثات السلام، مشيراً إلى أن تجميدها كان بمبادرة أوكرانية بالكامل.

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"لم نرفض إجراء محادثات"

كذلك، قال إن بلاده لم ترفض إجراء المحادثات، بما في ذلك على المستوى الأعلى، لافتاً إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كرر ذلك مرارا، بحسب ما نقلت وكالة "تاس" الروسية.

وشدد أن الأمر يحتاج إلى استعدادات جادة ولازمة لاجتماع على مستوى عال واجتماع بين الرؤساء.

في حين أوضح أن "رؤساء الدول يجب أن يجتمعوا للتوصل إلى اتفاقيات نهائية وتوقيع الوثائق، لكن ليس لالتقاط الصور".

مسودة اتفاق

وفي السياق ذاته، أشار المسؤول الروسي إلى أن الجانب الروسي أرسل قبل شهر إلى الجانب الأوكراني مسودة اتفاق، قائلاً إنه اتفق بالفعل على عدد النقاط الرئيسية فيها.

وأضاف أن "موسكو أرادت المضي قدماً، لكن منذ ذلك الحين لم نر أي نية لمواصلة الحوار من جانب أوكرانيا".

وتابع "لذلك، توقف مفاوضونا. يبدو أنهم (أوكرانيا) في عجلة من أمرهم. الكرة في ملعبهم".

تأتي تلك التصريحات بعد أن أكد الجانبان خلال الأيام الماضية أن مفاوضات السلام تعثرت منذ أبريل الماضي، فيما حمل كل منهما مسؤولية ذلك للطرف الآخر.

لكن الأسابيع الأخيرة الماضية لم تشهد أي تواصل يذكر بين الجانبين.

الاجتماع الأخير

وفيما تصر موسكو على نزع سلاح كييف وحماية الناطقين باللغة الروسية في الشرق الأوكراني، فضلاً عن منعها من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، تتمسك كييف باستقلالها وحماية أراضيها، مطالبة بضمانات أمنية دولية، تمنع وقوع أي هجوم روسي في المستقبل، كما ترفض التنازل عن أي أراض "احتلتها" القوات الروسية.

فقد عقد آخر اجتماع بين الوفدين الروسي برئاسة فلاديمير ميدينسكي، والأوكراني برئاسة ديفيد أراخاميا في 22 أبريل، بحسب ما أكدت حينها وكالات رسمية روسية.

يذكر أنه منذ انطلاق العملية الروسية على أراضي الجارة الغربية، في 24 فبراير الماضي، عقدت جولات عدة من المحادثات سواء بشكل مباشر أو عبر الإنترنت، إلا أنها لم تتوصل إلى تفاهمات تفضي إلى هدنة دائمة وأسس للحل بين البلدين.