برلمان أوكرانيا يمنع استخدام حرفي Z وV.. والسبب؟!

حظر البرلمان الأوكراني رمزي "Z" و"V" اللذين يستخدمهما الجيش الروسي للترويج للعملية العسكرية في أوكرانيا، لكنه وافق على دعوة الرئيس فولوديمير زيلينسكي للسماح باستخدامهما لأغراض تعليمية أو تاريخية.

وأعلن ياروسلاف جيليزنياك، عضو البرلمان من المعارضة، هذا القرار عبر تطبيق تليغرام، اليوم الاثنين، قائلا إن 313 نائبا من إجمالي 423 عضوا بالبرلمان صوتوا، الأحد، لصالح هذا القرار.

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كما حظر القانون الجديد إنشاء منظمات غير حكومية تستخدم هذين الرمزين أو تقوض سيادة البلاد.

إلى ذلك، مدد البرلمان الأوكراني، الأحد، فترة فرض الأحكام العرفية في البلاد 90 يوما أخرى أو حتى 23 أغسطس.

أتى ذلك، بعد أن رفض زيلينسكي مسودة سابقة من مشروع القانون، ودعا إلى السماح برمزي "Z" و"V" للعرض في المتاحف والمكتبات والمصنفات العلمية والكتب المدرسية وما شابه ذلك.

خارج الأبجدية الروسية

يذكر أنه لا يوجد أي من هذين الحرفين في الأبجدية الروسية، لكن تم استخدامهما على نطاق واسع خلال العملية العسكرية التي انطلقت في 24 فبراير الماضي على الأراضي الأوكرانية، وانتشرا بشكل واسع على المركبات والمعدات العسكرية الروسية، للترويج لأهداف العملية.

وكان الرمز Z شغل المراقبين مع بداية العملية الروسية، بعد أن انتشر بشكل واسع سواء في روسيا أو على مركبات القوات الروسية في أوكرانيا، وأثار تكهنات عدة حول معناه.

ليفهم لاحقا أن الروس استعملوه من أجل تمييز آلياتهم عن سواها على أراضي الجارة الغربية، كما استعمل داخل البلاد للدلالة على تأييد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، و"خياره العسكري" في أوكرانيا.