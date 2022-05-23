الأول من نوعه.. حكم قضائي أوكراني على جندي روسي

في محاكمة هي الأولى من نوعها، قضت محكمة أوكرانية، الاثنين، بالسجن مدى الحياة، على جندي روسي متهم بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

إلى ذلك، قال فكتور أوفسيانيكوف، محامي الجندي الروسي، بعد جلسة المحكمة "هذه أشد عقوبة وأي شخص يقدّم طعنا ضدها... سأطلب إلغاء حكم المحكمة".

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وكان فاديم شيشيمارين (21 عاما) الذي أقر بذنبه في قتل رجل يبلغ 62 عاما في شمال شرقي أوكرانيا في 28 شباط/فبراير، قد طلب "الصفح" الخميس من أرملة المدني الأوكراني الذي قُتل، خلال جلسة استماع في محكمة في كييف.

وقال مخاطبا أرملة الرجل "أعلم أنك لن تكوني قادرة على مسامحتي لكنني أطلب منك الصفح"، بحسب فرانس برس.

وبدأت المحاكمة الأولى لجندي روسي، الأربعاء، في كييف بتهمة ارتكاب جريمة حرب منذ دخول قوات موسكو إلى الأراضي الأوكرانية، وقد أقر الجندي المتهم بقتل مدني بأنه مذنب، معترفا بكل الوقائع التي نسبت إليه.

وقال فاديم شيشيمارين ردا على سؤال القاضي لمعرفة ما إذا كان يعترف "بدون تحفظ" بكل التهم بما يشمل تهمتي جريمة حرب والقتل العمد، رد الجندي بـ"نعم".

من جانبه، أكد الكرملين أنه ليس لديه معلومات بشأن جندي روسي يحاكم في أوكرانيا في أول قضية متعلقة بجرائم حرب، منذ أن بدأت الحرب الروسية على الجارة الغربية، واتهم كييف بتلفيق اتهامات من هذا النوع تستهدف روسيا.

وقال ديمتري بيسكوف "ليس لدينا أي معلومات حتى الآن. وإمكانية مساعدة (المتهم) محدودة جداً في ظل غياب التمثيل الدبلوماسي"، معتبرا أن التهم العديدة بارتكاب جرائم حرب والتي تستهدف الجيش الروسي كانت "مزيفة أو مدبرة".