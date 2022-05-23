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الدنمارك: يجب زيادة الضغط على الكرملين لإنهاء الحرب

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وزير خارجية الدنمارك في كييف
وزير خارجية الدنمارك في كييف (أرشيفية)

الدنمارك: يجب زيادة الضغط على الكرملين لإنهاء الحرب

دبي - العربية.نت

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قال وزير خارجية الدنمارك، جيبي كوفود، اليوم الاثنين، إن هناك ضرورة لزيادة الضغط على الكرملين من أجل إنهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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وأشار الوزير عبر حسابه الرسمي على تويتر إلى لقاء مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، قائلا "يجب علينا زيادة الضغط على الكرملين لإنهاء حرب روسيا ضد أوكرانيا".

كما أضاف: "الدنمارك مستعدة لعقوبات جديدة، بما ذلك على الطاقة والتمويل".

انتهاك الأجواء

من جهة أخرى، تعرضت الدنمارك العضو في الناتو، أول الشهر الجاري لانتهاك مجالها الجوي بطائرة استطلاع روسية، فقد أعلن حينها وزير الخارجية إدانة الدنمارك لانتهاك طائرة استطلاع روسية لأجوائها.

وأضاف أنه بسبب ذلك استدعت كوبنهاغن السفير الروسي لديها بشأن هذا الحادث.

مساعدات لأوكرانيا

وكانت رئيسة وزراء الدنمارك، ميتي فريدريكسن، زارت كييف في 21 أبريل، تزامناً مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.

وأعلنت فريدريكسن عن مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا قدرها 600 مليون كورونة (80,6 مليون يورو) ما رفع إجمالي هذه المساعدة إلى مليار كورونة.

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