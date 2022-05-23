للمرة الثانية.. الغبار يؤجل نهائي كأس الأمير في الكويت

للمرة الثانية، قرر الاتحاد الكويتي لكرة القدم، اليوم الاثنين، تأجيل المباراة النهائية لكأس الأمير بين السالمية وكاظمة التي كانت مقررة اليوم على ملعب جابر الأحمد الدولي، إلى الغد بسبب سوء الأحوال الجوية نتيجة عاصفة رملية تضرب البلاد.

يشار إلى أن هذه المباراة في الأصل مؤجلة من الأسبوع الماضي. ويلتقي كاظمة والسالمية في المباراة النهائية للنسخة 60 من كأس أمير الكويت والتي تعتبر ختاماً رسمياً للموسم.

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تعطيل العمل في العراق

أيضا، في العراق المجاور، أعلنت السلطات تعطيل العمل في المؤسسات الرسمية بسبب العاصفة الترابية المتوقعة اليوم، بعد أسبوع من موجة مماثلة امتدت لدول الخليج.

وقالت هيئة الأنوار الجوية العراقية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "واع" إن الطقس، الاثنين، سيكون "مغبرا" في المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية مع حدوث عواصف ترابية شديدة.

يومان من العواصف

وأكدت الهيئة العراقية أن الغبار سيستمر خلال اليومين التاليين، حيث تزداد شدة العواصف الترابية خلال الليل، قبل أن ينجلي لاحقا.

تأتي العاصفة الترابية الجديدة بعد أسبوع من عاصفة مماثلة وصل مداها إلى دول الخليج العربي وإيران. ومنذ أبريل، تعرض العراق إلى 8 عواصف ترابية مماثلة في بلد يعاني من ندرة الأمطار والتصحر والجفاف الشديد الناجم عن ظاهرة تغير المناخ.

وأدت العاصفة الترابية الأسبوع الماضي إلى تعطل الحياة العامة بشكل كبير في مناطق مختلفة من العراق، بما في ذلك العاصمة بغداد، إضافة إلى إغلاق المطارات والمدارس، فيما استقبت المستشفيات عشرات الحالات جراء بسبب الاختناق.

فيما أبدت السلطات الصحية العراقية استعداداتها لهذه العاصفة الترابية الجديدة.