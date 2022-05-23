النمسا تجمد أصولاً روسية بقيمة 254 مليون يورو

جمدت السلطات النمساوية أصولاً بقيمة 254 مليون يورو (268 مليون دولار) خاصة بطبقة النخبة الثرية الروسية استجابة للعقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي على روسيا.

فقد أعلنت المستشارية في فيينا أمس الأحد، أن الأموال كانت مسجلة في 97 حسابا، بحسب تقرير لقناة ORF المحلية.

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وأضافت المستشارية أن السلطات عثرت أيضاً على خمسة حسابات في سجل الأراضي، والتي يعتقد أنها استخدمت لإخفاء الأصول.

البحث عن الأصول الروسية

بدوره، قال المستشار النمساوي كارل نيهامر "إذا كانت أفراد النخبة الثرية الروسية أو منظماتهم يؤيدون الحرب ضد أوكرانيا، فهم متواطئون في الفظائع التي تحدث هناك".

وأضاف "بهذه الإجراءات، نضرب رجال الأعمال والنخبة الثرية في الأمر الذي يؤلمهم: أموالهم".

وبحسب القناة، فإن البحث عن الأصول الروسية يتم من قبل مجموعة عمل داخل إدارة أمن الدولة والاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، إلى جانب إدارات أخرى.

وفي نهاية شهر مايو الجاري، سيتم إطلاق نظام جديد لإعداد التقارير لتسهيل البحث عن هذه الأصول.

يذكر أن وزارة المالية الألمانية عارضت مصادرة ممتلكات الروس لصالح أوكرانيا.

فيما ذكرت المفوضية الأوروبية في وقت سابق أن العدد الإجمالي للأفراد والكيانات المدرجين في قوائم عقوبات الاتحاد الأوروبي منذ 2014 كان 1091 و80، على التوالي.