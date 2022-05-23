قطار موت في أوكرانيا.. جثث روس متراكمة فوق بعضها

بعدما أكدت السلطات الأوكرانية، الأحد، مقتل آلاف الروس بالعملية العسكرية على أراضيها، أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ما سمّوه "قطار موت" تملؤه جثث قتلى من القوات الروسية متراكمة فوق بعضها البعض.

وأوضح رئيس السكك الحديدية الأوكراني، ألكسندر كاميشين، الذي نشر الفيديو، أن القوات الأوكرانية تحفظ جثث القتلى بشاحنات مبرّدة.

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كما أكد أنهم يتعاملون مع القتلى من الروس أفضل مما تعامل موسكو الأوكرانيين الأحياء، وفق تعبيره.

اتهامات لروسيا بإخفاء الخسائر

أيضاً ذكر أن الفيديو دليل على أن أوكرانيا تحفظ الجثث وفق القانون الإنساني لتسليمها لذويها، في حين تخفي روسيا خسائرها الحقيقية عن العائلات لتفادي الذعر وتجنب دفع التعويضات، وأيضاً أنها لا ترغب بإعادة جنودها القتلى إلى أوطانهم، بحسب رأيه.

كـ "ضحايا حرب"

إلى ذلك، لفت إلى أن خط السكة الحديد جاهز لتسليم "شحنة 200" إلى روسيا - وهو مصطلح رمزي للجيش السوفيتي يشير إلى ضحايا الحرب.

We treat dead #russians better than they treat live #ukrainians. Just another thing that makes us different. pic.twitter.com/NU8OjpHK1Z — Alexander Kamyshin (@AKamyshin) May 20, 2022

يذكر أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية يتبادل طرفا النزاع الاتهامات حول استهداف المدنيين.

فبينما تؤكد كييف أن روسيا نفّذت جرائم على أراضيها، تنفي موسكو تلك الاتهامات جملة وتفصيلاً.

ورغم ذلك، لم يعلن الطرفان عن أي إحصائيات محددة ودقيقة لإجمالي خسائرهما.

إلى ذلك، أعلنت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي أن عدد القتلى المدنيين خلال الحرب الدائرة منذ ما يقرب من 11 أسبوعاً أعلى بالآلاف من العدد الرسمي البالغ 3381 قتيلاً.