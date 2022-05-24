.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تجدد الاشتباكات بجنين بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي للضفة الغربية

  • الخط
13-5-2022 (أ ف ب)
من اشتباكات جنين - أرشيفية

تجدد الاشتباكات بجنين بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي للضفة الغربية

الجيش استخدم قذائف لقصف منزل محاصر واعتقل شابا قبل أن يغادر المكان

دبي - العربية نت

نشر في: آخر تحديث:

اندلعت اشتباكات عنيفة اليوم الثلاثاء بين مسلحين فلسطينيين و قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية، وذلك بعد أن حاصرت القوات منزلا لعائلة الطوابسي في حي الهدف الملاصق لمخيم جنين.

وأفاد شهود عيان أن الجيش استخدم قذائف لقصف المنزل المحاصر واعتقل شابا قبل أن يغادر المكان، فيما أصيب فلسطيني بجروح متوسطة جراء الاشتباكات العنيفة التي رافقت عملية الاقتحام.

مصر: خطط إسرائيل لهدم قرى بالضفة تقوض فرص السلام مصر مصر: خطط إسرائيل لهدم قرى بالضفة تقوض فرص السلام

وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اعتقال خلية تتبع لحركة حماس في مدينة القدس الشرقية، قالت إنها خططت لتنفيذ عدة عمليات.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها وجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، اعتقلت 5 فلسطينيين بشبهة الانتماء إلى هذه الخلية في 22 إبريل الماضي.

وقالت الشرطة الإسرائيلية: "من بين أمور أخرى، خطط المشتبه بهم لتنفيذ عمليات إطلاق نار على أهداف وشخصيات عامة إسرائيلية بما في ذلك نية إيذاء عضو الكنيست إيتمار بن غفير".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
يكشف أبرز القيادات ومصادر التمويل.. اعترافات خطيرة لداعشي في ليبيا يكشف أبرز القيادات ومصادر التمويل.. اعترافات خطيرة لداعشي في ليبيا
اكتشف المزيد