تجدد الاشتباكات بجنين بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي للضفة الغربية

اندلعت اشتباكات عنيفة اليوم الثلاثاء بين مسلحين فلسطينيين و قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية، وذلك بعد أن حاصرت القوات منزلا لعائلة الطوابسي في حي الهدف الملاصق لمخيم جنين.

وأفاد شهود عيان أن الجيش استخدم قذائف لقصف المنزل المحاصر واعتقل شابا قبل أن يغادر المكان، فيما أصيب فلسطيني بجروح متوسطة جراء الاشتباكات العنيفة التي رافقت عملية الاقتحام.

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وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اعتقال خلية تتبع لحركة حماس في مدينة القدس الشرقية، قالت إنها خططت لتنفيذ عدة عمليات.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها وجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، اعتقلت 5 فلسطينيين بشبهة الانتماء إلى هذه الخلية في 22 إبريل الماضي.

وقالت الشرطة الإسرائيلية: "من بين أمور أخرى، خطط المشتبه بهم لتنفيذ عمليات إطلاق نار على أهداف وشخصيات عامة إسرائيلية بما في ذلك نية إيذاء عضو الكنيست إيتمار بن غفير".