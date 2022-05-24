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زيلينسكي: مستعدون لتبادل الأسرى مع روسيا "ولو غدا"

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Ukraine’s President Volodymyr Zelenskyy is seen on a screen as he delivers a video address to the delegates of the World Economic Forum (WEF) in Davos, Switzerland, on May 23, 2022. (Reuters)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
روسيا و أوكرانيا

زيلينسكي: مستعدون لتبادل الأسرى مع روسيا "ولو غدا"

قال إن أوكرانيا تشرك الأمم المتحدة وسويسرا وإسرائيل و"العديد والعديد من البلدان" في هذه العملية، لكنها معقدة للغاية

العربية.نت، رويترز

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عبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، عن استعداد كييف لتبادل الأسرى مع روسيا "ولو غدا"، ودعا حلفاء بلاده إلى الضغط على موسكو في هذا الصدد.

وقال زيلينسكي عبر رابط فيديو تفاعلي مع الجمهور في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس: "تبادل الأسرى مسألة إنسانية وقرار سياسي للغاية يعتمد على دعم العديد من الدول".

وأضاف: "من المهم.. الضغط سياسيا على أي مستوى، من خلال الشركات القوية، من خلال إغلاق الشركات، والحظر النفطي.. وأن نكثف عن طريق هذه التهديدات تبادل أفراد شعبنا بالجنود الروس".

وقال زيلينسكي: "لسنا بحاجة للجنود الروس، نحن فقط بحاجة لجنودنا.. نحن مستعدون للتبادل ولو غدا".

وذكر أن أوكرانيا تشرك الأمم المتحدة وسويسرا وإسرائيل و"العديد والعديد من البلدان" في هذه العملية، لكنها معقدة للغاية.

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وقال إن عدة آلاف من الأشخاص محتجزون بعد أن سيطرت روسيا على مدينة ماريوبول الساحلية في جنوب شرق أوكرانيا ونتيجة للمعركة في منطقة دونباس الشرقية.

وأرسلت روسيا آلاف الجنود إلى أوكرانيا يوم 24 فبراير عملية عسكرية خاصة لتجريد جارتها من السلاح و"اجتثاث القوميين الخطرين"، وهو ما نفته كييف والدول الغربية باعتبارها ذرائع واهية للاستيلاء على الأراضي.

وتحاول القوات الروسية منذ أسابيع محاصرة القوات الأوكرانية والاستيلاء بشكل كامل على مقاطعتي لوغانسك ودونيتسك اللتين تشكلان منطقة دونباس، حيث تدعم موسكو المقاتلين الانفصاليين.

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