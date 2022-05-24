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فوربس: داعش خطط لاغتيال الرئيس الأميركي الأسبق بوش الابن في دالاس

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جورج بوش
جورج بوش الابن
تنظيم داعش

فوربس: داعش خطط لاغتيال الرئيس الأميركي الأسبق بوش الابن في دالاس

أضافت أن المتهم بالتخطيط لمحاولة اغتيال بوش موجود في أميركا منذ 2020 في انتظار الفصل في طلب لجوء

العربية.نت - وكالات

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أفادت مجلة فوربس، اليوم الثلاثاء، بأن تنظيم داعش خطط لاغتيال الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن في دالاس.

وقالت المجلة إن معلومات استخباراتية ومراقبة حسابات واتساب، كشفت محاولات لداعش لتهريب المنفذين إلى أميركا لاغتيال بوش.

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وأضافت أن المتهم بالتخطيط لمحاولة اغتيال بوش موجود في أميركا منذ 2020 في انتظار الفصل في طلب لجوء، مشيرة إلى أنه أبلغ السلطات الأميركية أنه أراد قتل بوش الابن "لمسؤوليته عن قتل كثير من العراقيين".

وغادر بوش منصبه في عام 2009، وعاد إلى تكساس حيث اشترى منزلا في بلدة كراوفورد. وكتب مذكراته بعنوان نقاط القرار. افتتح مكتبته الرئاسية في عام 2013. وقد نالت رئاسته أحد أسوأ استطلاعات المؤرخين التي نشرت في أواخر عام 2000 و2010.

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