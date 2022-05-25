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بوتين يسرع إجراءات منح الجنسية لأهالي جنوب أوكرنيا.. وكييف تندد

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بوتين وزيلينسكي (خاص العربية.نت)
تعبيرية
روسيا و أوكرانيا

بوتين يسرع إجراءات منح الجنسية لأهالي جنوب أوكرنيا.. وكييف تندد

تخضع منطقة خيرسون للسيطرة التامة للقوات الروسية فيما تسيطر جزئيا على منطقة زابوريجيا

موسكو - فرانس برس

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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء مرسوما يسهل إجراءات الحصول على جواز سفر روسي لأهالي منطقتي زابوريجيا وخيرسون بجنوب أوكرانيا.

ونددت كييف بالأمر وقالت إن "خطة منح جوازات سفر روسية "انتهاك صارخ" للسيادة الأوكرانية".

أحد المباني المدمرة في مجمع محطة زابوريجيا (أرشيفية من رويترز)
أحد المباني المدمرة في مجمع محطة زابوريجيا (أرشيفية من رويترز)

قالت كييف الأربعاء إن خطة موسكو لتسهيل حصول الأوكرانيين الذين يعيشون في المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية في أوكرانيا على الجنسية الروسية تنتهك القانون الدولي، واتهمت الكرملين بممارسة سلوك "إجرامي".

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان إن "الإصدار غير القانوني لجوازات السفر ... انتهاك صارخ لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، وكذلك لقواعد ومبادئ القانون الإنساني الدولي".

وتخضع منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا للسيطرة التامة للقوات الروسية فيما تسيطر موسكو جزئيا على منطقة زابوريجيا، الواقعة في جنوب الشرق.

وقالت موسكو والمسؤولون الموالون لموسكو إن المنطقتين ستصبحان جزءا من روسيا.

يأتي المرسوم الذي نشر الأربعاء في أعقاب مرسوم عام 2009 يسمح بتسريع إجراءات مماثلة لأهالي "جمهوريتي" دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين بشرق أوكرانيا.

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ولا يُشترط على مقدمي الطلبات أن يكونوا قد أقاموا في روسيا، ولا تقديم ما يثبت حيازتهم للأموال الكافية أو نجاحهم في امتحان للغة الروسية.
وقد تلقى مئات آلاف المواطنين في منطقتي دونيتسك ولوغانسك الأوكرانيتين بالفعل جوازات سفر روسية.

والإثنين أعلنت سلطات خيرسون اعتماد الروبل عملة رسمية إلى جانب الهريفينيا الأوكرانية.

والخميس أعلن المسؤولون المعينون من موسكو عن نفس الإجراء في أجزاء من منطقة زابوريجيا.

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