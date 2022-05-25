زيلينسكي يندد بغياب "وحدة الصف" بين الدول الغربية

ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء بغياب "وحدة الصف" بين الدول الغربية بعد أكثر من ثلاثة أشهر على بدء العملية العسكرية الروسية في بلاده.

وأكد الرئيس الأوكراني خلال مداخلة عبر الفيديو في إطار منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا: "سؤالي هو التالي: هل هناك وحدة عملياً (في الغرب)؟ أنا لا ألمسها"، مشدداً على أنه "بحاجة إلى دعم أوروبا موحدة".

مادة اعلانية

وأضاف زيلينسكي خلال فطور نظمته أوكرانيا: "هل هناك وحدة حول انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي؟ كلا. بالتالي هل الغرب موحد؟ كلا".

وتابع: "نقطة قوتنا كانت الوحدة داخل البلاد، والآن هذا يعتمد على وحدة الغرب لكي يكون قوياً ويدعم بشدة أوكرانيا" في مواجهة روسيا. وقال زيلينسكي أيضاً: "سيكون لدينا تفوق على روسيا حين نكون متحدين فعلياً".

وعبّر الرئيس الأوكراني مرة جديدة عن "امتنانه" للرئيس الأميركي جو بايدن بسبب مساعدة مالية جديدة بقيمة 40 مليار دولار.

وقال "نحن بحاجة لدعم من أوروبا متحدة"، مستهجناً موقف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي لا يزال متردداً في هذه المرحلة في فرض حظر على النفط الروسي. وأضاف: "هناك شيء ما لا يسير على ما يرام مع المجر".

يأتي هذا بينما أعرب الرئيس البولندي أندريه دودا أمس الثلاثاء عن "خيبة أمله العميقة" لأن ألمانيا لم تزود بلاده بعد بالدبابات مقابل تلك التي أرسلتها وارسو إلى أوكرانيا.

وقال دودا في منتدى دافوس الاقتصادي: "سلمنا أوكرانيا دبابات وكان عددها كبيراً".

وأضاف: "إذا كنا مدعومين من حلفائنا الألمان بعدد من الدبابات التي تسمح لنا باستبدال الدبابات التي سلمت لأوكرانيا سنكون ممتنين للغاية. لقد تلقينا مثل هذا الوعد. ولكن الآن نسمع أن ألمانيا لا تريد الوفاء بهذا الوعد. بالنسبة لنا إنها خيبة أمل كبيرة".

وأقرت وارسو في إبريل بأنها أرسلت دبابات من طراز T-72 سوفيتية الصنع إلى أوكرانيا لكنها لم تحدد عددها. وبحسب وسائل الإعلام قد يزيد عددها عن 200 دبابة.