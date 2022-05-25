مقتل 14 مدنيا وإصابة 15 آخرين بنيران القوات الروسية في دونيتسك ولوغانسك

نقلت وكالة الأنباء الأوكرانية الثلاثاء عن قوة المهام المشتركة الإعلان عن مقتل 14 مدنيا وإصابة 15 آخرين بنيران القوات الروسية الثلاثاء في منطقتي دونيتسك ولوغانسك بشرق البلاد.

وقالت قوة المهام المشتركة إن الجيش الروسي استخدم الطيران الحربي وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة والمدفعية والدبابات في قصف منشآت البنية التحتية المدنية والمناطق السكنية على طول خطوط المواجهة مع القوات الأوكرانية.

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وأضافت أن القوات الروسية قصفت 39 منطقة سكنية في دونيتسك ولوغانسك اليوم

وفي تطور آخر، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الثلاثاء إنه أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده سترسل مزيدا من المعدات الدفاعية إلى كييف، وستعمل لضمان محاسبة روسيا.

وأضاف عبر تويتر: "سنواصل العمل للتأكد من حصول أوكرانيا على الدعم الذي تحتاجه".

وكانت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا آناند قالت في وقت سابق الثلاثاء إن بلادها ستمنح أوكرانيا 20 ألفا من قذائف المدفعية لدعم الجيش الأوكراني في مواجهة العملية العسكرية الروسية.