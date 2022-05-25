وزارة الصحة: مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس

قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء إن فتى يبلغ من العمر 16 عاما قُتل برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات شهدتها مدينة نابلس.

وأضافت الوزارة في بيان "استشهاد غيث رفيق يامين 16 عاما متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في رأسه في منطقة قبر يوسف بنابلس".

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وشهدت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، حيث يعتقد اليهود بوجود قبر النبي يوسف فيما يقول الفلسطينيون إنه مقام لأحد الشيوخ، مواجهات بين القوات الإسرائيلية التي دخلت لحماية اليهود الذين يدخلون بين وقت وآخر لإقامه طقوس دينية في المكان وبين الشبان الفلسطينيين.

وأظهرت لقطات مصورة إطلاق عدد من الفلسطينيين الحجارة والنار على قوات الاحتلال الإسرائيلية في محيط قبر يوسف.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس إن أطقمه تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي في الرأس خلال مواجهات بين الشبان والقوات الإسرائيلية.

وأضاف في بيان أن الأطقم تعاملت أيضا مع 19 إصابة بالرصاص المطاطي و67 حالة اختناق بالغاز.

ولم يتضح بعد ما إذا كان القتيل أحد المشاركين في المواجهات، كما لم يصدر بيان من الجيش الإسرائيلي بشأن هذه الاحداث.