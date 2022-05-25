4 انفجارات تهز كابل ومزار شريف وتوقع قتلى وجرحى
مقتل 9 أشخاص وإصابة 15 آخرين في انفجار 3 قنابل زرعت في 3 حافلات صغيرة في مدينة مزار شريف بشمال أفغانستان.. وانفجار آخر يستهدف مسجداً في كابل ويوقع ضحايا
قُتل 9 أشخاص على الأقل عندما استهدفت قنابل ثلاث حافلات صغيرة في مدينة مزار شريف بشمال أفغانستان، اليوم الأربعاء.
وقال الناطق باسم شرطة ولاية بلخ آصف وزيري لوكالة "فرانس برس": "زرعت القنابل على متن ثلاث حافلات صغيرة في مناطق مختلفة من المدينة"، مضيفاً أن 15 شخصاً آخرين أصيبوا بجروح.
وأكد محمد آصف وزيري، المتحدث باسم قائد إقليم بلخ لوكالة "رويترز"، حصيلة الضحايا.
في سياق متصل، وقع انفجار آخر في مسجد في كابل، مساء الأربعاء، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 10 بجروح، بحسب وزارة الداخلية.
وذكرت الوزارة أن القنبلة كانت مزروعة داخل مروحة في المسجد.
ولم تعلن أي مجموعة بعد مسؤوليتها عن التفجيرات الأربعة، الأربعاء.
وتراجع عدد الهجمات في أنحاء البلاد منذ سيطرت طالبان على السلطة في أغسطس الماضي لكن مدناً عدة شهدت تفجيرات خلال رمضان.
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