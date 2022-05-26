الآلية الثلاثية بالسودان: يجب إلغاء الطوارئ وإطلاق المعتقلين

في استمرار لمساعي الحوار الذي أطلقته قبل نحو أسبوعين، التقت الآلية الثلاثية التي تضم الاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (الإيغاد) وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، اليوم الخميس، بالمكون العسكري في القصر الجمهوري بالخرطوم، من أجل بحث ملف الحوار.

رفع الطوارئ

وأفادت مصادر العربية/الحدث بأنها طالبت بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الذين ما زالوا في السجون.

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كما حثت على رفع حالة الطوارئ التي فرضت العام الماضي في البلاد، بهدف تهيئة أجواء الحوار.

وكانت تلك الآلية دعت مراراً في وقت سابق لتهيئة الظروف المواتية من أجل إنجاح العملية السياسية في البلاد، بهدف الوصول لحل يرضي كافة الأطراف.

أتت تلك الدعوات بعد أن أطلقت الحوار الوطني بين مختلف الفرقاء السياسيين في 12 مايو الحالي (2022).

أزمة سياسية

يذكر أن السودان يعيش منذ 25 أكتوبر العام الماضي (2021) أزمة سياسية بين المكون المدني والعسكري، أدت إلى حل الحكومة وفرض حالة الطوارئ.

كما دفعت بعض الهيئات والتنسيقيات المدنية حينها إلى خروج في سلسلة من التظاهرات لا تزال تتكرر بين الفينة والأخرى.

إلى ذلك، جرت تلك الإجراءات الاستثنائية التي فرضتها القوات المسلحة، انتقادات أميركية، ودعوات أممية إلى وجوب رفعها، وتشكيل حكومة مدنية في البلاد.

فيما أكد المكون العسكري أنه لا يتمسك بالسلطة، وحريص على تسليم الحكم كلياً بعد إجراء انتخابات جديدة في البلاد.