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بريطانيا: قوات النخبة أظهرت فشلا استراتيجيا في أوكرانيا

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قوات روسية في ماريوبول (أرشيفية- فرانس برس)
قوات روسية في جنوب شرقي أوكرانيا (أرشيفية - فرانس برس)

بريطانيا: قوات النخبة أظهرت فشلا استراتيجيا في أوكرانيا

دبي - العربية.نت

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مع دخول العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية شهرها الرابع، رأت وزارة الدفاع البريطانية أن الأداء الروسي سيئ.

وأوضحت وزارة الدفاع في تقرير يومي مستند على تقييم الاستخبارات أن قوات النخبة الروسية تشارك بشكل كبير في العمليات القتالية.

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إلا أنها رأت أن أداءها عكس خلال محطات عدة في الفترات الماضية سوء الاستراتيجية في إدارة المعارك.

تضم 45 ألف عنصر

كما أشارت إلى أن تلك النخبة التي تضم 45 ألف عنصر، تتألف من جنود محترفين ، يتمتعون بوضع وامتيازات خاصة.

لكنهم تعرضوا إلى إصابات خلال العمليات العسكرية في أوكرانيا.

جنود روس في دونيتسك شرق أوكرانيا (أرشيفية- فرانس برس)
جنود روس في دونيتسك شرق أوكرانيا (أرشيفية- فرانس برس)

واعتبرت أن أداء تلك النخبة عكس مدى الفشل الاستراتيجي في إدارة تلك النخبة، والعجز عن تأمين تفوق جوي على الأراضي الأوكرانية.

وكانت الدفاع البريطانية أعلنت أكثر من مرة في السابق أن القوات الروسية لم تحقق أي نجاح في أراضي الجارة الغربية، منذ انطلاق العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي، باستثناء "نصر بسيط" في مدينة ماريوبول جنوب شرقي البلاد.

كما رأت أن العملية الروسية لم تحقق الأهداف التي وضعتها، ولا التزمت بالتواريخ والتوقيتات التي حددت قبيل انطلاقها.

فيما أكدت موسكو مراراً أن العملية جارية وفقاً للخط التي وضعتها، مشيدة بإنجازات قواتها العسكرية على الأرض.

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