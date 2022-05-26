رئيس وزراء إيطاليا: لم أجد فرصة للسلام خلال محادثاتي مع بوتين

صرّح رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي أنّه لم يجد أي بصيص للسلام خلال محادثاته الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس.

فقد ركزت المحادثات الهاتفية على تطورات الوضع في أوكرانيا وعلى الجهود المبذولة لإيجاد حل مشترك لأزمة الغذاء المستمرة وتداعياتها الخطيرة على أفقر دول العالم، بحسب ما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

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وقال رئيس وزراء إيطاليا إن بلاده تسعى لتحرير صادرات الحبوب من موانئ البحر الأسود.

وأدلى دراغي بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحافي في ختام اجتماع مجلس الوزراء الإيطالي اليوم الخميس.

وكان دراغي وبوتين قد أجريا محادثات هاتفية في وقت سابق اليوم ركزا خلالها على الأوضاع في أوكرانيا وعلى تداعياتها على الأمن الغذائي العالمي.

خطة إيطالية

يشار إلى وزير الخارجية الإيطالية أعلن يوم الجمعة الماضي، أن بلاده اقترحت على الأمم المتحدة تشكيل "مجموعة تيسير دولي" لمحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار "خطوة بخطوة" على الأراضي الأوكرانية.

على الرغم من أن تفاصيل تلك الخطة لم تنشر بعد، إلا أن صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية كشفت أن الوثيقة المفصلة التي سلمت للأمم المتحدة ووضعها دبلوماسيون من وزارة الخارجية الإيطالية تنص على أربع مراحل.

في المقابل وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخطة بالسيئة، واعتبر في مقابلة تلفزيونية، اليوم، أن خطة السلام التي اقترحتها إيطاليا قبل أيام ليست "جدّية".