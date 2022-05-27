أوكرانيا: 10 قتلى بقصف روسي لموقع عسكري في دنيبرو

قُتل نحو عشرة أشخاص وأُصيب أكثر من 30 بجروح في قصف روسي على موقع عسكري في مدينة دنيبرو بوسط أوكرانيا الجمعة، حسبما أفاد مسؤول دفاع محلي.

وقال القائد الإقليمي للحرس الوطني غينادي كوربان لقناة "دنيبرو تي في" التلفزيونية المحلية "استُهدف مركز لتدريب الحرس الوطني صباح اليوم (الجمعة) بصواريخ إسكندر. للأسف، قُتل نحو عشرة أشخاص وأُصيب بين 30 و35 شخصًا".

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8 طائرات مسيرة

من جانب آخر، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، اليوم الجمعة، أن وسائل الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة أوكرانية من طراز "ميغ-29"فوق منطقة بيلياري بمقاطعة أوديسا.

كما قال في إحاطة يومية: "إن وسائل الدفاع الجوي الروسية قامت بإسقاط ثماني طائرات مسيرة فوق عدة مناطق في مقاطعة خاركوف ودونيتسك، واعترضت صاروخا باليستيا من طراز "توتشكا-أو" في منطقة سفاتوفو في لوغانسك.

10 دبابات

وقال أيضاً إن القوات الجوية الروسية دمرت 10 دبابات و5 راجمات للصواريخ من طراز "غراد"، بالإضافة إلى القضاء على 412 مركزا لتجمع الأفراد والعتاد العسكري الأوكراني و77 مركزا للقيادة.

ومنذ بدء العملية الروسية العسكرية في أوكرانيا أواخر فبراير الماضي، تمكنت كييف بمساعدة من دول الغرب من التصدي لتقدم قوات جارتها في العديد من المناطق، ومنها العاصمة كييف. غير أن روسيا تركّز الآن على تأمين وتوسيع مكاسبها في دونباس والساحل الشرقي الأوكراني.