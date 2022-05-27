بعثات تركيا في إيران تجند أفغانا للقتال في أوكرانيا

أفادت مصادر دبلوماسية، اليوم الجمعة، أن البعثات الخارجية التركية بإيران تقوم بتعليمات من أنقرة، بتجنيد أفغان متواجدين هناك للمشاركة بالأعمال الحربية إلى جانب كييف. وفق ما نقلت وكالة أنباء ريا نوفوستي.

وقالت: "بحسب المعلومات المتوفرة، تقوم البعثات الخارجية التركية في إيران، بناء على تعليمات من أنقرة، بتجنيد مواطنين أفغان في إيران للمشاركة في الأعمال الحربية إلى جانب نظام كييف".

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من إيران لتركيا ثم أوكرانيا

كما أوضحت أن هؤلاء "تجري مساعدتهم على المغادرة إلى تركيا ثم إلى أوكرانيا، حيث يتم إعداد المستندات اللازمة".

في المقابل، تتهم أوكرانيا روسيا بإقامة معسكرات لإيواء وتدريب "مرتزقة" من سوريا قرب الحدود الأوكرانية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (يوكرينفورم).

معسكرات المرتزقة

كما أوضحت في بيان على حسابها على فيسبوك، أن تلك المعسكرات أقيمت في منطقتي روستوف الروسية وغوميل البيلاروسية.

كذلك، أشارت إلى أن المعلومات كشفت أن موسكو جندت أكثر من ألف شخص خلال الأيام الماضية، في حين وصل نحو 400 بالفعل إلى روسيا.

يشار إلى أنه بعد بدء العمليات العسكرية بأسبوعين، بدأ الطرفان يتقاذفان التهم بتجنيد المرتزقة، علما أن كييف كما موسكو شرعت الأبواب لمشاركة مقاتلين أجانب في النزاع.

الاستعانة بالمرتزقة

فقد أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكثر من مرة، ترحيب بلاده بانضمام مقاتلين غربيين إلى القوات الأوكرانية من أجل مواجهة الروس.

كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سيسمح للمتطوعين الأجانب الراغبين بالقتال، بالذهاب إلى أوكرانيا.

يشار إلى أن المعركة العسكرية الروسية التي أطلقت في 24 فبراير، لا تزال متواصلة على الرغم من كافة الدعوات الدولية إلى التهدئة، ورغم العقوبات المؤلمة التي فرضت على الروس.