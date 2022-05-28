اليونان: تركيا تمارس إجراءات غير مسبوقة ضد سيادتنا

شدد وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، اليوم السبت، أنه على حلفاء أثينا ألا يذعنوا لما وصفها بالابتزازات التي تمارسها تركيا وخطابها العدواني.
وأضاف أن أنقرة تمارس إجراءات غير مسبوقة ضد سيادة اليونان، مشيرا إلى أنه "كان ردنا بصبر وتماسك، ولم نستجب للخطاب المتطرف من الطرف الآخر لبحر إيجه. نختار طريقنا والوقت الذي سنقوم فيه بالرد".
تصاعد التوتر
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال إنه لم يعد يعترف بزعيم اليونان المجاورة، وسيرفض مقابلته في قمة مقررة قريبا.
واتهم أردوغان رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، بالسعي إلى منع بيع طائرات مقاتلة أميركية الصنع من طراز إف -16 إلى تركيا خلال زيارته للولايات المتحدة.
"إيواء إرهابيين"
وقال للصحافيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء "لم يعد هناك أي شخص يسمى ميتسوتاكيس في كتابي".
كما اتهم أردوغان اليونان، حليف الناتو، بإيواء "إرهابيين". وقال إن السماح بإعادة قبول أثينا في الكتلة الأمنية في عام 1980 كان خطأ.
وكان التوتر قد تصاعد بين الجارتين في منطقة البحر الأبيض المتوسط بعد أن حث ميتسوتاكيس جلسة مشتركة للكونغرس الأميركي على عدم إسقاط الحظر المفروض على عضوية تركيا في برنامج شراء الجيل القادم من الطائرات المقاتلة F-35 الأسبوع الماضي.
-
مجدداً.. روسيا: سيطرنا على ليمانالمدينة تشكّل تقاطعاً لسكك الحديد يفتح الطريق لمدن كبرى العرب والعالم
-
الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة.. وهذا ما يحدث!شهدت سماء مكة المكرمة، اليوم السبت، تعامد الشمس على الكعبة المشرفة وقت الظهر بالمسجد الحرام عند الساعة 12:18 ظهراً (9:18 صباحاً بتوقيت غرينتش) وهو ... السعودية
-
بقنبلة يدوية.. مسلح حوثي يقتل زوجته وجنينها في اليمنأقدم مسلح حوثي في منطقة "الجوانة" بمديرية أفلح اليمن بمحافظة حجة، شمال غربي اليمن، على قتل زوجته وجنينها بقنبلة يدوية، قبل أن يلوذ بالفرار وسط تكتم من ... اليمن