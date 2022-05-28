برنامج "الندوة" يناقش سبل التعاون السعودي الإماراتي

يناقش هذا الأسبوع برنامج "الندوة" على قناة "العربية"، سبل التعاون السعودي – الإماراتي، ماضيها، حاضرها ومستقبلها.

وفي هذا الشأن، قال رئيس تحرير جريدة الاتحاد الإماراتية، حمد الكعبي، إن السعودية والإمارات تعاملتا مع الملفات الخارجية بتوازن كبير والتحالف السعودي الإماراتي أحبط مخططات الأجندات الغربية بالمنطقة.

مادة اعلانية

بدوره، أشار الكاتب والمحلل السعودي منيف عماش الحربي إلى الدور الذي لعبته المملكة مع الإمارات من أجل إسقاط مشروع "الفوضى الخلاقة".

كما أضاف "إن العلاقة بين الرياض وأبوظبي انتقلت إلى مرحلة التكامل، والطرفان يفهمان السياسة الأميركية وطرق التعامل معها".