بوتين: مستعدون لاستئناف المفاوضات مع كييف

بعد طلب ألماني وفرنسي، أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداده لاستئناف المفاوضات مع أوكرانيا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مشترك طالب فيه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس السبت، بوتين بإجراء مفاوضات مباشرة جدية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

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وكشف المكتب الصحافي للكرملين أن الرئيسين الروسي والفرنسي أجريا مكالمة هاتفية مشتركة بحثا خلالها الوضع في أوكرانيا.

المفاوضات أولاً

وأضاف أنهما أكدا على أهمية استكمال المفاوضات أولاً، ثم جرى تبادل وجهات النظر حول الأوضاع العسكرية على الأرض.

بدوره، شدد الرئيس الروسي على خطورة تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا، قائلا إن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا يؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع وتفاقم الأزمة الإنسانية، وفق قوله.

الغذاء والحبوب

من ناحية أخرى، أعلن بوتين أن إمدادات المنتجات الزراعية من روسيا قد تخفض التوترات الموجودة حاليا في السوق الغذائية، مشيراً في الوقت ذاته إلى ضرورة رفع العقوبات عن روسيا.

وشدد على أن بلاده جاهزة للبحث عن طرق لتصدير الحبوب بما في ذلك نقله من مواني البحر الأسود.

تعثر المفاوضات وتبادل الاتهامات

وأتت هذه التطورات بينما يقرر المجلس الأوروبي عقد اجتماعات الأسبوع المقبل لمناقشة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأزمة الطاقة، وكذلك أمن الغذاء، وسط تعثر المفاوضات بين الجانبين.

فبينما تعتبر كييف أن أزمة الغذاء العالمية سببها احتجاز روسيا 22 مليون طن في موانيها، تنفي موسكو الأمر مراراً وتكراراً محملة مسؤولية خلق تلك الأزمة إلى العقوبات الغربية القاسية التي فرضت عليها.

أما المفاوصات، فقد أكد الجانبان خلال الأيام الماضية أن مفاوضات السلام تعثرت منذ أبريل الماضي، فيما حمل كل منهما مسؤولية ذلك للطرف الآخر.

ولم تشهد الأسابيع الأخيرة الماضية أي تواصل يذكر بينهما، بل عقد آخر اجتماع بين الوفدين الروسي برئاسة فلاديمير ميدينسكي، والأوكراني برئاسة ديفيد أراخاميا في 22 أبريل، بحسب ما أكدت حينها وكالات رسمية روسية.

يذكر أنه منذ انطلاق العملية الروسية على أراضي الجارة الغربية، في 24 فبراير الماضي، عقدت جولات عدة من المحادثات سواء بشكل مباشر أو عبر الإنترنت، إلا أنها لم تتوصل إلى تفاهمات تفضي إلى هدنة دائمة وأسس للحل بين البلدين.