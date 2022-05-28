سفينة تنقل معادن من ماريوبول لروسيا.. وكييف: عملية نهب

للمرة الأولى منذ سيطرة موسكو عليها، دخلت سفينة ميناء مدينة ماريوبول الأوكرانية، وذلك لتحميل معادن وشحنها شرقا إلى روسيا، في خطوة وصفتها كييف بأنها نهب، وفق ما نقلته وكالة "تاس" للأنباء.

وقال متحدث باسم الميناء للوكالة، إن السفينة ستحمل 2700 طن من المعادن قبل أن تبحر 160 كيلومترا باتجاه الشرق إلى مدينة روستوف على نهر الدون بروسيا يوم الاثنين. ولم يذكر المتحدث أين أُنتج المعدن.

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في المقابل، وصفت أمينة المظالم المعنية بحقوق الإنسان في أوكرانيا، ليودميلا دينيسوفا، الخطوة الروسية بأنها تصل إلى حد النهب.

وكتبت على تطبيق المراسلة تليغرام "يستمر النهب في الأراضي الأوكرانية المحتلة بشكل مؤقت. بعد سرقة الحبوب الأوكرانية، لجأ الروس إلى تصدير المنتجات المعدنية من ماريوبول"، بحسب "رويترز".

وسيطرت روسيا بالكامل على ماريوبول الأسبوع الماضي، عندما استسلم أكثر من 2400 مقاتل أوكراني في مصنع آزوفستال المحاصر للصلب على بحر آزوف. وقالت الخميس إن الألغام أزيلت من الميناء وفتح مجددا أمام السفن التجارية.

وكانت مدينة ماريوبول الساحلية المطلة على بحر آزوف، جنوب شرقي أوكرانيا، شكلت منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي، هدفاً استراتيجيا للقوات الروسية، لأن السيطرة عليها ستؤمن طريقاً برياً بين الشرق الأوكراني، وشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا لأراضيها عام 2014.